Herzstück der Kampagne ist ein 35-sekündiger TV-Spot, in dem vier Freundinnen beim Facetimen zu sehen sind: Die eine schmust mit ihrer Katze, die zweite räumt die Küche auf, die dritte relaxt auf ihrem Sofa. Doch was zunächst wie ein unbeschwerter Call wirkt, entpuppt sich als wahrer Freundschaftsdienst: Denn die drei Frauen leisten der vierten seelischen Beistand, die bei Dauerregen mit ihrem Auto im Nirgendwo liegen geblieben ist und auf den Pannendienst wartet - eine unangenehme Situation, die dank der stabilen 5G-Verbindung im Telekom-Netz gut überbrückt werden kann.



"Mobilfunktechnologien können uns Geborgenheit und Sicherheit geben. Nicht allein zu sein, ist ein gutes Gefühl. Wir zeigen auf emotionale Art und Weise, dass nichts über eine starke Verbindung geht. Das gilt auch für unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit Apple", sagt, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland.Mit der Kampagne und dem Fokus auf die langjährige Apple-Kooperation will die Telekom vor allem junge Menschen erreichen und für ihre Vertragsangebote samt iPhone 13 begeistern. Zu sehen ist der Spot auf reichweitenstarken TV-Sendern genauso wie Online und in den sozialen Netzwerken. Zudem kommen Maßnahmen in Printtiteln, Out of Home und den Telekom-Shops zum Einsatz. Laut eigenen Angaben können dank insgesamt 5000 5G-Antennen heute bereits 91 Prozent der deutschen Haushalte auf das Highspeed-Netz des Konzerns zugreifen. Allein in den vergangenen Wochen kamen rund 350 neue Standorte hinzu.Produziert wurde der Spot von, Regie führten. Die Musik kommt von. Mediaplanung und -einkauf übernehmenund. tt