Positiv wird das 9-Euro-Ticket auch von derbewertet.Ganz ähnlich sieht man das bei der. Allein bei dem größten deutschen Nahverkehrsunternehmen gingen im Aktionszeitraum 3,3 Millionen 9-Euro-Tickets über den "Ladentisch". Die Tickets, von denen 40 Prozent über digitale Kanäle verkauft wurden, seien insbesondere in den Nebenzeiten genutzt worden, also zum Beispiel zum Einkaufen, in der Freizeit und für Ausflüge. Aber auch zu den Spitzen-Pendlerzeiten habe es in Berlin mehr Fahrgäste als im Mai gegeben, so die BVG.Auch BVG-Vorstandschefin Eva Kreienkamp fordert angesichts dieser Zahlen ein alternatives Angebot ab September. "Das 9-Euro-Ticket war eine wahre Disruption. Denn es war nicht nur günstig, sondern vor allem eines: Leicht verständlich. Einfach gestaltete Ticketsysteme müssen daher eine Maßgabe bei allen Überlegungen zu neuen Angeboten sein", so die BVG-Chefin. Ziel müsse es sein, den Nahverkehr auch langfristig attraktiv zu gestalten. Dafür sei ein gut verfügbares und durchgängiges Nahverkehrs-Angebot, über die Randbezirke der Metropolen bis ins Umland hinein, entscheidend.Ob es tatsächlich eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket geben wird, ist allerdings derzeit noch offen. Grund sind - mal wieder - die Kosten. So siehtmas/dpa