McDonald's: #50For50 Entscheidung

Das Bewerbungsvideo des sächsischen Schwimm-Club wurde von der Jury, bestehend aus Felix Neureuther, Ruth Hofmann und Kristina Vogel sowie Christoph "Icke" Dommisch, auf Platz 1 gewählt. "Wir hatten im Kreis der Juroren jeder unsere Favoriten. Es gab so viele bemerkenswerte, kreative und aufwendig produzierte Bewerbungen. Am Ende haben wir uns für den SC Chemnitz entschieden, weil wir als Jury von der Umsetzung der Aufgabe und der Einbindung der Mitglieder des Vereins begeistert waren", so Jurychef Neureuther.Den zweiten Platz bei der Aktion , mit der McDonald's Unterstützung für die von der Corona-Krise schwer getroffene Vereinsszene demonstrieren will, belegt der Seniorenclub Oer-Erkenschwick e.V.. Die Plätze drei bis fünf gehen an den 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks e.V., den TSV Stuttgart-Rohr e.V. und den TSV 1909 Gersthofen e.V. Diese und weitere 45"Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aktion ein starkes und sichtbares Zeichen für das deutsche Vereinsleben setzen können", sagt Markus Weiß, stellvertretender Unternehmenssprecher von McDonald’s Deutschland. "Der Vereinssport in Deutschland steht genau wie unsere Marke für Gemeinschaft, Integration, Inklusion und Vielfalt. Genau diese Arbeit wollen wir unterstützen."Für das Konzept der Aktion zeichnet Jung von Matt/Sports verantwortlich, die Umsetzung der Medienkooperation sowie die lokale PR übernahm Sports and Media. Die Vereinsansprache erfolgte unter anderem über die Jung-von-Matt-Beteiligung Sponsoo, Europas größtem Marktplatz für Sport-Sponsoring. ire