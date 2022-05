"Wir sind noch lange nicht bei 50:50 angekommen beim OMR", sagt Kira Schubert, OMR-Geschäftsleiterin, bei ihrer Eröffnungsrede der 50:50-Stage. "Unsere Mission ist es aber, daran zu arbeiten", betont sie. Um Themen wie Gender-Equality und Geschlechtergerechtigkeit eine Bühne zu bieten, sei die eigene Stage ins Leben gerufen worden. Das Programm solle aber Inspiration über Geschlechtergrenzen hinweg bieten.



Im Anschluss unterhält sich Tarik Tesfu, Moderator und selbsternannter It-Boy, mit Purelei-Gründerinüber die Vereinbarkeit von Job und Kind. Für Jahnke gibt es kein Entweder-Oder: "Wir denken leider noch immer in Rollenbildern", erklärt sie. Sie sei aber dankbar, an ihrem Beispiel Sichtbarkeit für dieses Thema schaffen zu können. "Das Wichtigste sollte sein, dass Frauen das Vertrauen haben, auch bei ihrem Arbeitsgeber über die eigene Familienplanung reden zu können." Ihre Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass das bei den meisten Arbeitgebern ein Tabuthema sei. Hierbei müsse sich dringend etwas ändern, so Jahnke. Neben Basics wie flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen versuche sie als Chefin, auch auf individuelle Lösungen und Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden einzugehen - egal ob männliche oder weibliche.Die immer noch sehr weit verbreitete Ungleichheit der Geschlechter beim Thema Verdienst beschäftigt auchseit einigen Jahren verstärkt. Sie spricht auf der Bühne davon, wie drastisch sich ihr Leben nach dem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2009 verändert hat. "Ich habe plötzlich überdurchschnittlich viel Geld verdient, war aber trotzdem unglücklich", so Nuru. Mit ihren damals 19 Jahren habe sie eine Art Sinnkrise erlebt ob des Luxuslebens, das ihr von jetzt auf gleich zu Füßen lag. Daher begann sie, sich der Hilfsorganisation "Menschen für Menschen" zu widmen und eröffnete vor einigen Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester ihr eigenes Business, das Frauen in Äthiopien unterstützt.Die Grundidee von Nuru Coffee: Die Abängigkeit der Frauen, die entlang der Wertschöpfungskette bei der Kaffeeproduktion arbeiten von den Männern zu reduzieren. Denn: "Das Verhandeln um die Preise schließt keine der Frauen mit ein, auch weil sie seltener Zugang zu Bildung haben", sagt Nuru. Diesen Missstand wolle sie nach und nach auflösen, indem 50 Prozent der Gewinne ihres Unternehmens an den Verein Nuru Women fließen und mittels Microkrediten das Ausschöpfen des individuellen Potenzials der Frauen begünstigt werden.