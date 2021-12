So bissig gratuliert Erzrivale Burger King zum Geburtstag

50 Jahre McDonald's in Deutschland

© Burger King Zum 50. hat auch Burger King warme Worte für den Jubilar

McDonald’s feiert 50. Geburtstag in Deutschland und da will auch der um fünf Jahre jüngere Konkurrent Burger King gratulieren. Aber wie für die Hassliebe der beiden Fastfood-Ketten üblich, fallen die Jubiläumswünsche von Burger King ziemlich ironisch aus. Denn in der von Ingo Hamburg entwickelten Kampagne wird auch gleich das Verhältnis der beiden Marken mit einem mittelalterlichen Vergleich klargestellt: Wenn Burger King die Rolle des Königs spielt, bleibt für McDonald's nur die Rolle des Hofnarrs.