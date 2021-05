© Douglas Schönheit ist auch, Schönes zu tun - etwas Lippenstift schadet aber dennoch nicht, wie die VR-Welt von Douglas zeigt.

Douglas zündet die nächste Stufe: Die erst vor kurzem gelaunchte neue Markenkampagne "Let's do beautiful" soll jetzt auch erlebbar werden. Passend zur strategischen Ausrichtung auf's Digitale hat der Beautykonzern gemeinsam mit Dept eine virtuelle Welt geschaffen, in der die Kundinnen und Kunden die Vision vom schönen Tun als 3D-Erlebnis kennenlernen sollen. In der vertiefenden VR-Ausstellung sollen sie auf einem "Walk of Beauty" noch genauer erfahren, was hinter der neuen Ausrichtung steckt.