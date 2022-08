Ende Juli wurde bekannt, dass Burger King nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland eine wahrestartet und damit zum Vorreiter in Sachen Plant-Based-Burger werden will. Dass das keine leeren Versprechen waren, beweist die neue 360-Grad-Kampagne, für die der Burger-Riese zwei bekannte Streithähne an einen Tisch oder besser gesagt in eine Küche geholt hat - bissige Kommentare inklusive.