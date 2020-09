Immowelt: Überall gesucht. Nur hier gefunden

Ein besonderer Schwerpunkt der Kampagne liegt auf der Bekanntmachung der App. Deswegen steht die mobile Anwendung bei allen Werbemaßnahmen im Mittelpunkt. Der Grund: Laut Immowelt suchen 80 Prozent der Kunden auf mobilen Endgeräten nach dem neuen Zuhause.Kreiert wurde der Spot von. Die Hamburger sind seit Dezember 2019 die Leadagentur von Immowelt. Zu sehen ist der Spot im TV zur besten Sendezeit bei Pro Sieben, RTL, RTL 2 und Vox. Zudem bespielt Immowelt erstmals Streaming-Portale: Der Spot erscheint parallel zur TV-Schaltung auch bei TV Now und Joyn. Auf Youtube ist das Video bereits seit Mai 2020 zu sehen."Wir konzentrieren uns verstärkt auf die Bedürfnisse der Suchenden und wollen ihnen einen klaren Mehrwert bei der Immobiliensuche bieten", sagt Immowelt-CEO. "Unsere neue Werbekampagne transportiert diesen Mehrwert in Form unseres Wertversprechens zu unseren Nutzern. Besonders interessant für Suchende sind Immobilienangebote, die sie auf keinem anderen Portal finden. Unser Ziel ist es deshalb, dass noch mehr solcher exklusiven Angebote auf immowelt zu finden sind."Mit der Kampagne treibt Immowelt, das seit Kurzem komplett zu Axel Springer gehört , seine Werbespendings in diesem Jahr wieder deutlich nach oben. Bislang hat sich das Nürnberger Unternehmen werblich eher zurückgehalten: Bis Ende Juli hatte Immowelt laut Nielsen rund 4 Millionen Euro brutto in klassische Werbung investiert. Das bedeutet ein Minus von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im kompletten vergangenen Jahr hatte die Firma 19,5 Millionen Euro brutto für Werbung ausgegeben. Schon das war ein Rückgang von fast 40 Prozent. ire