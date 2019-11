Das waren die Auswertungen der vergangenen drei Monate

Die Auswertung Die Auswertung erfolgt jeden Monat in drei Kategorien. Zum einen wird in der Kategorie "Top-Influencer" ein Instagrammer vorgestellt, der mehr als 1 Million Follower, ein positives Wachstum und einen sogenannten Qualityscore von über 85 Prozent aufweisen kann. Mit Letzterem ist die Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc. InfluencerDB kann diese Metrik mit einer Software berechnen. Ein "Rising Star" ist, wer mindestens 50.000 Follower, 4,5 Prozent Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent hat. Die "Monthly Discovery" muss mindestens 10.000 Follower, ein positives Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent aufweisen sowie in besonderer Art und Weise im vergangenen Monat herausgestochen haben. In allen drei Kategorien liegt der Fokus ausschließlich auf Instagram.

Jannik Schümann ist Schauspieler und Synchronsprecher. Nach zahlreichen TV-Auftritten, etwa in "Tatort" und "Alarm für Cobra 11", feierte der Hamburger mit einer Hauptrolle in dem Kino-Drama "Dem Horizont so nah" einen Erfolg. Der Film, der am 10. Oktober startete, hat den Nachwuchs-Schauspieler auf Instagram zu einer größeren Bekanntheit verholfen. Sein Followerwachstum beträgt knapp 20 Prozent. Das macht ihn laut InfluencerDB zum Top-Influencer im Oktober.Schümann, der sich öffentlich für den Klimaschutz einsetzt, hat auch schon auf Instagram mit Werbungtreibenden zusammengearbeitet. Vor allem Uhren scheinen es ihm angetan zu haben - unter anderem warb er für die Plattform Midowatches und die Marke Fossil. Die Audience Quality von Schümann ist mit 99 prozent nahezu makellos.Lorena Andessner ist Mode- und Beauty-Influencerin aus Klagenfurt. Auf Instagram gehört sie laut InfluencerDB seit Monaten schon zu den Aufsteigern, weshalb das Technologieunternehmen sie nun zum Rising Star erhebt. Auf Instagram postet sie regelmäßig Outfit-Tipps und unterhält damit mittlerweile mehr als 73.000 Follower. Ihr Kanal wuchs zuletzt mit mehr als 10 Prozent.Andessner hat bereits ihren eigenen Webshop für Mode ins Leben gerufen und bietet dort vor allem Pflegeprodukte an. Außerdem arbeitet sie zusammen mit unterschiedlichen Unternehmen aus der Modebranche - unter anderem mit der Plattform Faye und der Marke Pandora.Jule ist Medizinstudentin aus Leipzig. Ihren Instagram-Kanal sowie ihren Blog hat sie gegründet, um ihre Erfahrungen im Studium zu teilen und medizinische Themen öffentlich zu diskutieren. Deshalb bezeichnet sie sich selbst als Medfluencer. Ihr Follower-Wachstum ist mit knapp 3 Prozent zwar relativ gering, allerdings ist ihre Audience Quality mit 99 Prozent nahezu makellos.Jule setzt sich ebenfalls für das Thema Nachhaltigkeit ein und arbeitet auch mit Werbungtreibenden zusammen - etwa für die Shop-Plattformen Sincerely Yours und Trendraider.