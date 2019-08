© InfluencerDB

Media Value per Post liegt aktuell bei 500 US-Dollar.

Der Betrag gibt die Summe an, die man ausgeben müsste, um die gleiche Medienreichweite mit Instagram Ads zu erzielen.

Die Auswertung Die Auswertung erfolgt jeden Monat in drei Kategorien. Zum einen wird in der Kategorie "Top-Influencer" ein Instagrammer vorgestellt, der mehr als 1 Million Follower, ein positives Wachstum und einen sogenannten Qualityscore von über 85 Prozent aufweisen kann. Mit Letzterem ist die Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc. InfluencerDB kann diese Metrik mit einer Software berechnen. Ein "Rising Star" ist, wer mindestens 50.000 Follower, 4,5 Prozent Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent hat. Die "Monthly Discovery" muss mindestens 10.000 Follower, ein positives Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent aufweisen sowie in besonderer Art und Weise im vergangenen Monat herausgestochen haben. In allen drei Kategorien liegt der Fokus ausschließlich auf Instagram.

Gerda Lewis sucht derzeit in der RTL-Sendung "Die Bachelorette" nach ihrem Traum-Mann und verteilt fleißig rote Rosen. Bekannt wurde sie im vergangenen Jahr durch ihre Teilnahme bei der Pro-Sieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Lewis flankiert die "Die Bachelorette"-Sendung parallel auf Instagram, was offenbar zahlreiche Nutzer anlockt. Laut InfluencerDB weist Lewis' Account ein Wachstum von starken 26,1 Prozent auf. Mehr als 709.000 Menschen folgen ihrem Instagram-Account.Auch ihr Audience-Quality Score von 97 Prozent sowie die Like-Follower-Ratio von mehr als 11 Prozent überzeugt offenbar Werbekunden. Mit dem Modehändler Na-kd brachte Lewis etwa eine eigene Biki-Kollektion auf den Markt. Zudem arbeitete sie mit den Unternehmen Womensbestwear und Sunpoint auf Instagram zusammen (siehe unten).Jana Riva arbeitet als Schauspielerin und ist bekannt durch TV-Auftritte wie bei der RTL-Sendung "Alles was zählt". Auf Instagram hat die 25-Jährige in den vergangenen Wochen stark an Reichweite hinzugewonnen, weshalb sie von InfluencerDB im Juli zum "Rising Star" gewählt wurde. Riva weist ein Wachstum von knapp 18 Prozent auf und zählt aktuell mehr als 109.000 Follower.Werbekunden sind längst auf die Kölnerin aufmerksam geworden. Unter anderem bewarb Riva die Produkte des Kosmetikherstellers Biotherm und trommelte für den Fisch von Iglo. IhrDie Lifestyle-Influencerin Ilka kommt aus Stuttgart und ist im Juli die "Monthly Discovery" von InfluencerDB. Ihr Markenzeichen: Bilder im Vintage-Stil. Und das begsietert mittlerweile eine Menge Nutzer - 12.000 schauen sich mittlerweile Ilkas Inhalte an. Zuletzt wuchs ihr Account um starke 26,4 Prozent. Ihre Interaktionsrate von mehr als 33 Prozent und ihr Audience-Quality Score von 99 Prozent sind überragend. Werbekooperationen hat Ilka noch keine vorzuweisen, das dürfte angesichts dieser Zahlen aber nur eine Frage der Zeit sein.