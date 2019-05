© InfluencerDB

Die Instagram-Performance von @karokauer

Rising Star: @niclasjulien

Die Instagram-Performance von @niclasjulien

Monthly Discovery: @djdavidpuentez

Die Instagram-Performance von @djdavidpuentez

Die Auswertung Die Auswertung erfolgt jeden Monat in drei Kategorien. Zum einen wird in der Kategorie "Top-Influencer" ein Instagrammer vorgestellt, der mehr als 1 Million Follower, ein positives Wachstum und einen sogenannten Qualityscore von über 85 Prozent aufweisen kann. Mit Letzterem ist die Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc. InfluencerDB kann diese Metrik mit einer Software berechnen. Ein "Rising Star" ist, wer mindestens 50.000 Follower, 4,5 Prozent Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent hat. Die "Monthly Discovery" muss mindestens 10.000 Follower, ein positives Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent aufweisen sowie in besonderer Art und Weise im vergangenen Monat herausgestochen haben. In allen drei Kategorien liegt der Fokus ausschließlich auf Instagram.

Das waren die Auswertungen der vergangenen 3 Monate:

Karolina Kauer teilt ihren Alltag sehr erfolgreich mit ihren 167.000 Followern auf Instagram. Die Stuttgarterin stellt auf der Plattform beispielsweise ihre Outfits vor und gibt Tipps für Mütter. Kauer ist selbst zweifache Mutter und mit dem ebenfalls als Influencer tätigen Ben Kauer (@onebenshow) verheiratet. Ihr Kanal wächst seit eineinhalb Jahren konstant, derzeit um starke 12,5 Prozent, ihr Audience-Score liegt bei sehr guten 98 Prozent. Das heißt, dass ihre Follower oft mit den Inhalten interagieren.Auch für Marken ist Kauer schon aktiv gewesen. Unter anderem warb die Stuttgartrerin für den Online-Fachmarkt GartenXXL und dem Beautyunternehmen La Roche-Posay. Kauers Media Value per Post liegt aktuell bei 830 US-Dollar. Der Betrag gibt die Summe an, die man ausgeben müsste, um die gleiche Medienreichweite mit Instagram Ads zu erzielen.Der Kölner Niclas Julien ist spätestens seit vergangener Woche den den meisten als Ehemann der recihweitenstarken Bloggerin @carmushka bekannt. Die beiden feierten kürzlich ihre Hochzeit und wie Influencer das so machen, teilten sie natürlich diverse Bilder mit ihren Fans auf Instagram. Julien kommt auf der Plattform derzeit auf knapp 86.000 Anhänger. In der Regel postet er dort persönliche Einblicke aus seinem Alltag und von seinen Reisen. Julien kennt sich im Influencer Marketing bestens aus, immerhin ist er Mitgründer der Influencer-Marketing-Agentur Hypelab in Köln. Er selbst arbeitete bereits mit den Marken Victorandrolf (Mode) und Tiffanyandco (Schmuck) zusammen. Sein Media Value per Post beträgt derzeit 421 US-Dollar.Der Instagram-Kanal des erfolgreichen DJs David Puentez wächst seit einigen MOnaten sehr stark - zuletzt um 60,2 Prozent auf nun knapp 40.000 Follower. Der Kölner hatte 2018 mit "No Matter What" einen richtig großen Hit, remixte Tiestos Single "Jackie Chan" und ist vor allem in Deutschland erfolgreich. Seine Frau Lou Beyer ( @somegoodspirits ) ist ebenfalls als Influencerin tätig.Werbung machte Puentez unter anderem für die Marken Acqua du Parma (Düfte) und Diesel (Mode). Sein Media Value per Post liegt aktuell bei 193 US-Dollar.