„Wir wollten raus aus der typischen Bildwelt, um neue Kundinnen und Kunden zu erreichen“ Michael Frank, Lowa Teilen

Dass dem so ist hat, hat viel mit dem Renegade zu tun. Der Multifunktionsschuh ist das Paradeprodukt der Marke. Ein Dauerläufer wie einst der Käfer für VW. Über 12 Millionen Mal hat Lowa den Schuh mittlerweile verkauft. Dabei hätte es ihn eigentlich nicht geben dürfen. "Als unser Geschäftsführer Werner Riethmann den Renegade 1997 präsentiert hat, glaubte fast niemand an den Erfolg", sagt Marketingchef. Erstmals hatte Lowa damals einen Schuh entwickelt, dessen Sohle nicht geklebt, sondern direkt angespritzt wurde. Der Renegade brach mit allen Regeln und machte aus klobigen Wanderschuhen leichtgängige Wegbegleiter. Es ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Produzierte Lowa vor 25 Jahren insgesamt rund 300.000 Paar Schuhe, waren es 2021 über drei Millionen.Trotzdem ist die Jubiläums-Kampagne für den Renegade keine Nostalgieshow. Im Gegenteil. Film und Anzeigenmotive zeigen den Renegade dort, wo sich seine Nutzerinnen und Nutzer am liebsten mit ihm aufhalten: draußen, in der Natur. Allerdings fehlen die typischen Alpenmotiven, die man bei Outdoor-Unternehmen so oft wahrnimmt. Stattdessen zeigen die Sujets eine Mittelgebirgslandschaft, genauer das Fichtelgebirge. "Wir wollten raus aus der typischen Bildwelt, um neue Kundinnen und Kunden zu erreichen", sagt Frank. Das Abenteuer, so die Botschaft, kann gleich um die Ecke beginnen. Man muss einfach nur loslaufen. Bei den Fachhandelspartnern, so sagt der Marketingchef, kommt das an. Jetzt müssen es nur noch die Menschen goutieren.Dafür nimmt Lowa nicht nur als zusätzliche Verstärker seine langjährigen PartnerundHuckepack. Vielmehr holt sich der Mittelständler miteine Projektagentur an die Seite, neben dem gewohnten Stammbetreuer. Deren Arbeit, die in allen Kanälen mit einer Bildwelt arbeitet, wird von März bis Mai im deutschsprachigen Raum breit zu sehen sein. In den digitalen Kanälen, auf Plakaten, Youtube und auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Der Schwerpunkt der crossmedialen Kampagne wird aber auf Print liegen.