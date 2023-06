BVIM-Vorstandsmitglied Heike Liebermann begrüßt die Ausweitung des Verbands in den DACH-Raum.

Mit der KI-gesteuerten Influencer-Marketing-Plattform Storyclash aus Linz und der Agentur Kingfluencers aus Zürich zählt der Bundesverband Influencer Marketing zwei neue Mitglieder. Die Expansion ist Teil einer angestrebten Internationalisierung des Verbands.

Influencer Marketing befindet sich derzeit in einer dynamischen Wachstumsphase: Laut Statista-Berechnungen sollen die Werbeausgaben in diesem Segment allein in Deutschland bis 2024 stolze 600 Millionen Euro überschreiten. Um Creators hierzulande repräsentativ zu vertreten, wurde im September 2017 der Bundesverband Influencer Marketing gegründet. Und dieser hat nun einen - fast rein weiblichen - neuen Vorstand. ...

"Wir streben die Vernetzung des Bundesverbands in der DACH-Region an, um voneinander zu lernen und zu profitieren", erklärt BVIM-Vorstandsmitglied Heike Liebermann, zur Kooperation mit den beiden ausländischen Unternehmen.Konkret solle in Zukunft vor allem der Interessens- und Wissensaustausch sowie die Veranstaltung von Events im Zentrum des Verbands stehen. Darüber hinaus erhofft man sich durch die Expansion in den DACH-Raum das Festlegen von gemeinsamen Standards wie einer einheitlichen Preisgestaltung im Influencer Marketing oder der Etablierung eines gemeinsamen Verhaltenskodex.