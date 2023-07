Apple / Screenshot

Derzeit stehen knapp 1,8 Millionen Apps im App Store von Apple zur Auswahl. Die aktuelle EU-Gesetzgebung wird das Monopol des App Stores auf dem iPhone beenden.

Die Erfolgsgeschichte des iPhones ist untrennbar mit dem App Store von Apple verbunden. Derzeit stehen knapp 1,8 Millionen Apps auf der Plattform zur Auswahl. Insgesamt wurden dort in den vergangenen 15 Jahren über 370 Milliarden Apps heruntergeladen. Doch nun wird das Erfolgsmodell zumindest in Europa bedroht, denn die aktuelle EU-Gesetzgebung wird das Monopol des App Stores auf dem iPhone beenden.

Zur Premiere des ersten iPhones 2007 verfügte Apple-Mitbegründer Steve Jobs noch nicht über eine schlüssige Software-Strategie. Damals gab es auch noch keinen App Store. Das Konzept von Jobs sah lediglich vor, dass App-Entwickler ihre Anwendungen als Web-Programme anbieten sollten, die auf dem Safari-Browser laufen. Doch auf dieser technisch wackeligen Basis konnte kein gesundes App-Ökosystem entstehen.





Jobs erkannte jedoch schnell, dass hier Änderungsbedarf bestand: Im Oktober 2007 kündigte der damalige Apple-Chef an, die Programmierung richtiger Apps für das iPhone zu ermöglichen. Und am 10. Juli 2008 - vor 15 Jahren - war es dann so weit: Apple eröffnete mit mehr als 500 Softwareanwendungen den App Store, darunter Spiele, Bildungsprogramme, Shopping-Apps und Produktivitätstools für Unternehmen. Rund ein Viertel der Apps war kostenlos, die Bezahl-Apps kosteten oft weniger als ein Dollar. Der neue Store stellte dann sogar die Vorstellung des neuen iPhone 3G einen Tag später in den Schatten, das im Gegensatz zum ersten iPhone den leistungsfähigeren Mobilfunkstandard UMTS (3G) unterstützen konnte.



Schon damals war sich Jobs sicher, dass der App Store zu einem Milliardengeschäft werden könnte. In einem

Zum Start 2008 waren diese Summen aber noch nicht in Sicht. Allerdings wurde auch die Konkurrenz auf das Konzept aufmerksam: Im Oktober 2008 zog Google mit seiner Plattform nach und führte den Android Market ein, der heute als Google Play Store bekannt ist. Apple wiederum ermöglichte dann ein Jahr später den Entwicklern, die Apps zunächst kostenlos im Store anzubieten, dann aber innerhalb der Apps für Zusatzfunktionen oder das Ausblenden von Werbung Geld zu verlangen. Diese In-App-Käufe trieben vor allem das Geschäft mit Computerspielen schnell voran.



Anfangs mussten die App-Entwickler generell 30 Prozent ihres Umsatzes im App-Store an Apple abgeben. Nach heftigen Protesten von wichtigen Playern wie dem Spieleanbieter Epic Games ("Fortnite") sowie Musikdiensten wie Spotify senkte Apple die Umsatzbeteiligung für Abos und kleinere Anbieter auf bis zu 15 Prozent. Im Streit über die angebliche "Apple-Steuer" sind noch Gerichtsverfahren anhängig. Apps haben 2022 Umsätze von über 1 Billion Euro generiert Ungeachtet dieser Kontroverse stiegen die Umsätze innerhalb des App-Universums weiter in die Höhe. Nach einer



