© IMAGO / Westend61 Kooperationen mit Influencern sind für Marken zunehmend essentiell, doch auch 2023 gibt es dabei einiges zu beachten

Der Blick in die Glaskugel gestaltet sich aufgrund der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten aktuell schwierig. Was das kommende Jahr für die Marketingbranche mit sich bringen wird, weiß niemand sicher, doch einige Trends gelten nach jetzigem Stand dennoch als gesetzt. Um die wichtigsten Entwicklungen in Sachen Influencer Marketing für 2023 herauszufiltern, hat die Adesso-Tochter Reachbird zum fünften Mal in Folge Expertinnen und Experten zu dem Thema befragt und einen Report mit den Prognosen und Statements erstellt.