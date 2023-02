© Museum of Modern Ahrts Als Mahnmal gegen das Vergessen dreht sich am Wittenbergplatz in Berlin der "wichtigste Jahrgang" vom #Flutwein.

Letzte Woche enthüllte das "Museum of Modern Ahrts" einen riesigen Epoxidharz-Würfel, in den Objekte aus dem Katastrophengebiet im Ahrtal eingegossen sind. Als Mahnmal gegen das Vergessen soll der Würfel an die Flut­­katastrophe aus dem Sommer 2021 erinnern. Mit digitalen Flächen von WallDecaux werden die Exponate zur größten Kunstgalerie Deutschlands