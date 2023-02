Museum of Modern Ahrts

Als Mahnmal gegen das Vergessen dreht sich am Wittenbergplatz in Berlin der "wichtigste Jahrgang" vom #Flutwein.

Letzte Woche enthüllte das "Museum of Modern Ahrts" einen riesigen Epoxidharz-Würfel, in den Objekte aus dem Katastrophengebiet im Ahrtal eingegossen sind. Als Mahnmal gegen das Vergessen soll der Würfel an die Flut­­katastrophe aus dem Sommer 2021 erinnern. Mit digitalen Flächen von WallDecaux werden die Exponate zur größten Kunstgalerie Deutschlands

In zehn deutschen Großstädten stehen die Werbeflächen und präsentieren Fragmente der Flutkatastrophe. Exponate wie der #Flutwein, betitelt mit "Unser wichtigster Jahrgang: Der Neuanfang", sollen auf die Kunst-Ausstellung aufmerksam machen. Die Folgen der Flutkatastrophe sollen mit der Kunst-Aktion greifbar gemacht werden und allen Opfern, Helfern, Hinterbliebenen und Freiwilligen eine Stimme geben.





Dafür wurden die Exponate vor ihrem Einschluss in den Würfel als CGI-Motive geklont. Gemeinsam mit der ungarischen Produktionsfirma Umbrella.tv hat der Digitalkünstler Simon de Payre Brune digitale Kopien der Originale erstellt. Auf den digitalen Plakaten drehen sie sich um die eigene Achse, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen.



Hinter jedem Objekt steckt eine persönliche Geschichte, die Betroffene auf Museum of Modern Ahrts Seven.One AdFactory in Partnerschaft mit White Rabbit Budapest. Weitere Unterstützer sind die Seven.One Entertainment Group, Burda Forward, WallDecaux, Weischer Cinema und Wetter.com sowie Cupra Deutschland, die Löhr-Gruppe und Bohnen Logistics.

