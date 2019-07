Vio

Man komme damit zahlreichen Suchanfragen zu dem Song und seinem Interpreten nach, die bei Coca-Cola eingegangen sind, teilt das Unternehmen mit. Zudem sei das Stück über 10.000 Mal innerhalb von zwei Wochen per Musikerkennung gescannt worden. Hinter Dayo steckt der Berliner Produzent Kraans de Lutin, der für sein Projekt mit verschiedenen Künstlern kooperiert. Die Single erscheint beim Berliner Label Styleheads Music.Mit der aktuellen Markenkampagne schafft Coca-Cola Deutschland ein neues Dach für alle Produkte, die unter dem Label Vio vertrieben werden. Der Auftritt steht unter dem neuen Claim "Sag Vio zum Leben". Laut Eigendarstellung will man damit die Verbraucher dazu animieren, "die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt, zu genießen". Die neue Positionierung löst in der Kommunikation die bisherige "Vio Familie" ab.Die Kampagne ist seit Kalenderwoche 26 bundesweit zu sehen. Zum Einsatz kommen Außenwerbung sowie TV- und Online-Spots. Die Kreation verantwortet Ogilvy Berlin, für Media ist Mediacom in Düsseldorf zuständig. Die vorherigen Kampagnen für Vio hatte die Berliner Agentur Heimat entwickelt. Parallel zur neuen Werbung wurde auch das Verpackungsdesign überarbeitet. mam