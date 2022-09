Am 22. September findet der Auto Motor und Sport Kongress "Mobilität der Zukunft statt. Inhaltlich geht es um Nachhaltigkeit und die Folgen für die Autobranche

von Michael Reidel

Zum Thema "Mobilität der Zukunft" hat sich der Auto Motor und Sport Kongress in der Automobilbranche etabliert. Das Austausch- und Dialogforum steht in diesem Jahr inhaltlich unter dem Schwerpunkt "Nachhaltigkeit – eine Strategie und ihre Folgen". Einer der Top-Speaker auf dem Event, das am 22. September stattfindet, wird Oliver Blume sein, der seit gestern den VW-Konzern in Personalunion mit dem Vorstandsvorsitz bei Porsche führt.