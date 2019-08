Edeka "Wir sagen Danke" 2019

Mehr zum Thema Frauendiskriminierung und Alkoholwerbung Diese Kampagnen kassieren eine Rüge vom Deutschen Werberat Der Deutsche Werberat spricht vier öffentliche Rügen gegen Unternehmen aus, die sich nicht an die Verhaltensregeln des Selbstkontrollorgans der deutschen Werbewirtschaft gehalten haben.

Kritik aus der Bevölkerung an Internet-Werbung, nämlich um 40 Prozent. Die insgesamt 66 Beschwerdefälle verteilten sich auf verschiedene Formen der Digitalwerbung wie eigene Internetseiten von Unternehmen, Firmenkanäle in Sozialen Netzwerken, Display- und Videowerbung in fremden Online-Diensten sowie Mobile-Werbung. Ein Drittel der Werbemaßnahmen wurden vom Werberat beanstandet, in nur einem Fall folgte eine öffentliche Rüge. Die restlichen Unternehmen waren hingegen bereit, die Werbung schnell offline zu nehmen.



Nach Werbemitteln folgten auf Online-Werbung Plakatwerbung (40) sowie Fernseh-Spots und Anzeigen (je 33). Erneut rückläufig waren Beschwerden über Fahrzeugwerbung (13). Werbemittel wie Werbebriefe (12), Radio-Spots (6) oder Kinowerbung (2) sind nach wie vor nur vereinzelt von Kritik betroffen. ire