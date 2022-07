© Arag Die Arag Versicherung wirbt für mehr Respekt und Fairness im E-Sport.

Passionierte E-Sportler kennen das Problem: Regelmäßig landen Beleidigungen im Chat, die oft jegliche Grenzen übertreten. Die Arag Versicherung nimmt sich dem Thema an: Gemeinsam mit ihrer Leadagentur Butter und der Creator-Agentur TwoReach hat sie einen limitierten Hoodie entwickelt, der an ausgewählte Gamer:innen verschenkt wird. Das Merchandising-Produkt ist Teil der Aktion "For a Good Game". Dahinter steht der schon länger währende Einsatz von der Arag für Fairness und Respekt in der Szene.