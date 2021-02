In der Welt der Naivitäten, Blauäugigkeiten und schnellen Schlussfolgerungen sollte die saarländische Landesregierung in Zukunft eine eigene Kategorie repräsentieren. Mit ihrem Vorstoß eines Werbeverbots für alle Produkte außerhalb der Kategorie des täglichen Bedarfs liefert sie eine Lösung, die unter dem Mantel der Nothilfe und Solidarität nicht nur die reale Not vergrößert, sondern auch eine bemerkenswerte Ahnungslosigkeit über wirtschaftliche Zusammenhänge verrät.