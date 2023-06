Screenshot

Brand Store von Miele bei Amazon: Retail Media wird auch genutzt, um die Marke zu präsentieren

Retail Media ist derzeit einer der am heißesten diskutierten Bereiche der Online-Werbung und schon heute nicht mehr aus dem Marketing-Mix wegzudenken. In den kommenden Jahren werden die Werbespendings für Retail Media weiter steigen – und das ist erst der Anfang. Lauren Wetzel, Chief Operating Officer (COO) der Data Collaboration Platform InfoSum, erklärt in ihrem Gastbeitrag, warum Retail Media nur der Anfang einer dauerhaften Verschiebung der Media-Speandings ist.

Der internationale Wirtschaftsverband der Onlinewerbebranche IAB sagt voraus, dass die Ausgaben für Retail Media im europäischen Werbemarkt