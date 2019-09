Es gibt Produkte, bei deren bloßer Nennung sofort unzählige Ideen für einen Werbespot im Kopf herumschwirren und die Kreativität kaum zu zügeln ist. Schmerzgels und Wärmeumschläge gehören wohl eher nicht in diese Kategorie. Und es bedarf eines tieferen Griffs in die Trickkiste, um dafür einen wirklich guten Spot zu entwickeln und umzusetzen, der dem Konsumenten letztlich auch noch emotional anspricht und im Gedächtnis bleibt.



Voltaren Schmerzgel forte - Was, es gibt Huhn?

Kytta® Schmerzsalbe: Schnell und stark gegen Schmerzen

Entdecken Sie die Tiefenwirkung - doc® Ibuprofen Schmerzgel

Werden die Marken richtig erkannt?

Die Imagewerte

Zur Studie System1 Research hat die unabhängige Studie unter 600 deutschen Verbrauchern im Alter von 18 bis 65 Jahren im August 2019 durchgeführt. Gemessen wird, welche Emotionen jeder einzelne Spot auslöst. Aus den zusammengefassten Emotionen und ihrer Stärke wird die Anzahl der Sterne berechnet, die widerspiegelt, wie stark ein Spot das langfristige Markenwachstum fördert. System1 Research geht davon aus, dass effektive Kommunikation Menschen etwas fühlen lässt, da diese Emotionen benutzen, um komplexe Entscheidungen zu vereinfachen. Emotionale Kommunikation baut aus Sicht des Marktforschers damit positive Assoziationen mit Marken auf, die bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Eine nachhaltige emotionale Kampagne führe damit zu profitablem Wachstum.