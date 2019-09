Trust in you. Das Motto der Dmexco 2019 beschreibt ziemlich genau die Charaktereigenschaft, die bei Deutschlands Wirtschaftsmanagern in den nächsten Monaten ziemlich gefragt sein wird. Deutschland steht, daran zweifelt kaum jemand mehr, vor einem Wirtschaftsabschwung. Die Krise wird auch Auswirkungen auf das Digitalbusiness haben. Wobei man ergänzen muss: DAS Digitalbusiness gibt es nicht (mehr).

Deutschland ist kein Land, in dem antizyklisch geworben wird, auch wenn dies manche Experten bei einer Konjunkturflaute immer noch empfehlen. Die Krisen der Vergangenheit haben gezeigt: Eine wirtschaftliche Abkühlung führt in der Regel zum einen zu Budgetkürzungen, zum anderen zu Shifts bei den Werbe- und Marketingmaßnahmen. Die Folge: Etats werden noch konsequenter von klassischen Medien auf digitale Kanäle verlagert. Die digitale Werbeindustrie, diese Prognose sei gewagt, wird also von einem Abschwung profitieren. Für die klassischen Online-Vermarkter, Online-Werbeträger und Publisher ist dies aber kein Grund zum Jubeln. Es ist zu befürchten, dass vor allen Dingen die großen Plattformen überproportional von den Etatverlagerungen absahnen werden. Die Kritik vieler Marktpartner, inklusive des Verbands der Werbungtreibenden OWM, an den Walled Gardens von Google, Facebook und Amazon ist berechtigt. Doch die Verlockungen, die geschlossene Plattformen Werbungtreibenden (und Nutzern) versprechen, sind zu groß, als dass diese sie ignorieren werden. Mehr zum Thema Dmexco OWM sorgt sich um Vertrauen und Nutzerzentrierung Same procedure as every year. Die Dmexco steht vor der Tür, und Kundenverband OWM sorgt mit einem Forderungskatalog im Vorfeld des Events für Stimmung.

Ähnlich komplex ist die Gemengelage beim Business rund um die digitale Transformation. Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein lukratives Betätigungsfeld für Dienstleister und Networks wie Accenture etabliert, die mit der Kombination aus Technik, globaler Beratung und Kreativ-Know-how den traditionellen Werbeholdings das Leben schwer machen. Es wird interessant sein zu beobachten, ob und wie die Auftraggeber in den Unternehmen die Umbau-Investitionen zurückfahren, neu justieren oder gar befeuern. Der Umbau von Unternehmen und Gesellschaft ist kein Projekt, das sich in ein paar Scrum Sprints über die Bühne bringen lässt. Digitale Transformation ist gekommen, um zu bleiben. Doch Umgestaltung braucht Zeit. Und den Willen auf Unternehmensseite, in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten in Zukunft und Innovation zu investieren.

Diesen Willen hat auch die Politik bitter nötig. Wir brauchen keine niedliche Kanzleramtsstelle mit dem Titel Staatsministerium für Digitalisierung. Wir brauchen ein richtiges Digitalministerium, das tragfähige Strategien für ein digitales Deutschland entwickelt. Dies fängt bei der Digitalisierung von Schulen an und hört bei Investitionsplänen für das Internet of Things lange nicht auf. Deutschland ist im Digitalen allenfalls europäisches Mittelmaß, Schlusslicht bei Netzabdeckung und Mobilfunk. Wenn Deutschland konkurrenzfähig mit China und den USA werden will, braucht es nicht nur starke Unternehmen, sondern vor allen Dingen eine starke Politik.

Trust in you. Selbstbewusstsein und Haltung will die Dmexco in Köln vermitteln. Die Aufforderung kommt genau zur richtigen Zeit.