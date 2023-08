IMAGO / Zoonar

Sheins UX-Designs hat laut Felix van de Sand einen Anteil an der starken Performance der Marke.

Nach Fast-Fashion-Riese Shein ist jetzt auch Online-Generalist Temu in Europa auf Erfolgskurs. In seinem Gastbeitrag ordnet Felix van de Sand, Mitgründer und Managing Director der UX-/UI- und Softwareentwicklungsagentur Cobe ein, inwiefern die User Experience von Shein und Temu in Deutschland immer noch neuen Marken ein Vorbild sein kann.

Die chinesischen E-Commerce-Giganten Shein und Temu haben in Deutschland einen beeindruckenden Start hingelegt. Shein war laut EHI Retail Institute sc