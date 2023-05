IMAGO / Cavan Images

Laut Hannah Johnson ist es möglich, die GenZ durch kreatives Marketing vom eigenen Unternehmen oder der eigenen Marke zu überzeugen.

Auf der Suche der eigenen Identität führt die GenZ ein großes Umdenken an. Einige Unternehmen tun sich aber weiterhin schwer, diesem zu begegnen. Hannah Johnson, Creative Strategy Lead bei Snap, weiß, was sich in kreativen Kampagnen verändern muss, damit Unternehmen eine Generation mit neuem Wertekompass ansprechen können.

1. Die Welt der Generation Z verstehen und Teil von ihr seinDie Zielgruppe zu kennen und zu verstehen, um den Erfolg der eigenen Marke maß