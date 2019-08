Wer träumt nicht davon, romantische Abende mit seinem Traumpartner zu verbringen und ein glückliches Leben voller Harmonie und Leidenschaft zu führen? Wie praktisch ist es da, sich über eine App bei einem oder lieber gleich mehreren Partnerportalen anzumelden und aktiv nach der Traumfrau oder dem Traummann zu suchen.



Single macht, was Single will. | #SingleNotSorry | Tinder

Partnersuche mit Erfolg: Jeder Zweite verliebt sich bei ElitePartner

Zufall? Nein, Parship

© System1 Research

Studiendesign System1 Research hat für die unabhängige Studie 450 deutsche Verbraucher im Alter von 18 bis 65 Jahren im August 2019 befragt. Gemessen wird, welche Emotionen jeder einzelne Spot auslöst. Aus den zusammengefassten Emotionen und ihrer Stärke wird die Anzahl der Sterne berechnet, die widerspiegelt, wie stark ein Spot das langfristige Markenwachstum fördert. System1 Research geht davon aus, dass effektive Kommunikation Menschen etwas fühlen lässt, da diese Emotionen benutzen, um komplexe Entscheidungen zu vereinfachen. Emotionale Kommunikation baut aus Sicht des Marktforschers damit positive Assoziationen mit Marken auf, die bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Eine nachhaltige emotionale Kampagne führe damit zu profitablem Wachstum.

Mehr Studien von System1 Research: