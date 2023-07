https://pixabay.com/de/

Mit dem bevorstehenden Ende der Third-Party-Cookies rücken andere Targeting-Optionen in den Fokus. Neben den First-Party-Daten, die von vielen Experten als neuer Goldstandard angesehen werden, gibt es aber auch andere Möglichkeiten, seine Zielgruppe zu adressieren - zum Beispiel in Form von Leserschaftsdaten. Wie das funktioniert, erläutert Markus Frank, Regional Director Central Europe von Taboola, in seinem Gastbeitrag.

Das Ende des Third-Party-Cookies ist besiegelt, neue Ansätze zur Zielgruppenansprache wurden geschaffen, und der Schutz der Privatsphäre der