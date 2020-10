Zugegeben, ich bin ein großer – nein, ehrlich gesagt ein Mega-Fanboy der Plattform Twitch. Aber auch in meiner Funktion als Creative Director, als Marketingexperte – call me whatever you want – muss eines mal gesagt werden: Twitch ist einfach 'ne geile Marketingplattform! Warum haben so wenige Marken bisher das Potenzial erkannt und/oder genutzt? Was macht diese Plattform so besonders, so anders? Wo liegen die Hürden? Was müssen Marken beachten, wenn sie auf den Twitch-Zug aufsteigen wollen?



Seit über 16 Jahren bin ich als Kreativer im Business unterwegs, und kaum eine Plattform begeistert mich so sehr wie Twitch.