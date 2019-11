Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, bedeutete das einen Einschnitt, den die westliche Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erlebt hatte. In der Folge fiel der Ostblock in sich zusammen und die UdSSR zerfiel in Russland und zahlreiche Einzelstaaten.



30 Jahre Mauerfall: Hertha BSC x DB

Kampagne & Credits: Das Video ist ab sofort auf den Online-Kanälen der Deutschen Bahn, der S-Bahn Berlin und von Hertha BSC verfügbar. Außerdem wird der Spot am 9. November 2019 beim Heimspiel gegen RB Leipzig im Olympiastadion und darüber hinaus in ausgewählten Kinos gezeigt. Kunde: Deutsche Bahn AG

Agentur: Fischer-Appelt Play

Creative Direction: Markus Hensgen

Beratung: Kai Ohl, Amelie von Meding

Producing: Dagmara Konsek

Den 30. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses zu begehen, ist für Traditionsunternehmen praktisch Ehrensache. Die Erinnerung an die deutsche Teilung ist aber auch deswegen geboten, weil der Riss durch die bundesrepublikanische Gesellschaft offensichtlich immer noch tief ist, wie die zurückliegenden Wahlen in den einstmals "neu" genannten Bundesländern zeigen.Eine Sprache für die Bedeutung des Mauerfalls zu finden, ist vor diesem Hintergrund sicher keine einfache Angelegenheit – weder für Politiker, noch für Medien geschweige denn für werbungtreibende Unternehmen, die das Mauerfall-Jubiläum zum Anlass für eine Kampagne nehmen. Wenn in einer solchen der Funke allerdings so gar nicht überspringt, ist das doch ziemlich enttäuschend.So zumindest geht es mir bei dem Spot, den Hertha BSC Berlin und die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit Fischer-Appelt entwickelt haben. Die kreative Idee ist eigentlich ganz gut: Nachdem einige historische Aufnahmen eingeblendet wurden, schießt Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic in einem symbolischen Akt eine Mauer kaputt. Dahinter begegnen ihm gelb gewandete Menschen, zunächst offenbar feindlich gesinnt. Doch ein Lächeln des 35-jährigen Bosniers bricht das Eis."Wir akzeptieren keine Mauern", lautet die Botschaft des Spots. So weit so gut. Allein: Weder Erzählerstimme noch Bildsprache können die Bedeutung und die Tragweite der Ereignisse vom 9. November 1989 transportieren. Denn im persönlichen Erleben der Zeitgenossen waren dieser Tag und seine Folgen eine hochdramatische und zutiefst emotionale Angelegenheit. Wildfremde Menschen aus Ost und West fielen sich in die Arme, als das Betonungeheuer in Berlin plötzlich keine unüberwindbare Grenze mehr darstellte. Ordnungshüter aus Ost und West schritten nicht ein, sondern ließen die Menschen gewähren. Und hüben wie drüben flossen literweise die Tränen.All das kommt in dem Spot nicht wirklich zur Geltung. Dass die Bahn und Hertha es besser können, hat das Gespann erst kürzlich bei der gemeinsamen Vielfalts-Kampagne bewiesen. Bei dem Mauerfall-Spot jedoch bleibt der Betrachter reichlich unbeeindruckt zurück. Leider hat die Kampagne dadurch viel von einer lästigen Pflichtübung. Schade, hier wurde eine Chance vertan. ire