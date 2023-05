Fotolia

Ein eigener Sound mit hohem Wiedererkennungswert wird für Marken immer wichtiger

Wie einzigartig ist der Motorsound eines Autos? Nicht nur Tuning-Fans können anhand eines tiefen Brummens unterscheiden, ob gerade ein Lamborghini, ein Ferrari oder ein AMG-Mercedes an ihnen vorbeifährt. Aber wie ist das mit Elektroautos? Porsche hat nun das Beschleunigungs-Geräusch eines strombetriebenen Fahrzeugs als Klangmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Und damit eine Diskussion in Gang gebracht. Ric Scheuss, Managing Director der Sound-Branding-Agentur TRO, erklärt in seinem Gastbeitrag, welchen Wert ein Sound für eine Marke haben kann und wie sich ein Produktsound in die Markenarchitektur einfügen lässt.

Der Wert eines strategischen Markenklangs wird grundsätzlich von nur noch wenigen Markenverantwortlichen unterschätzt. Denn wer ernsthaft be