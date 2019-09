Man nehme: Einen bekannten YouTuber mit gigantischer Reichweite, einen eigenen Snapchat-Kanal, bunte Bilder, break dance, "freshe" Jugendsprache. Fertig ist die "Fanta"-Werbung mit Julien Bam. Leider war das Ganze dann so erfrischend wie eine offene Fanta-Dose, die vier Tage in der Sonne gestanden hat.



Indem man sich Jugend und Coolness per YouTuber kauft, ist es noch lange nicht getan. Das Schlimmste: es wirkte eben nicht authentisch. Nicht immer geht die Rechnung "großer Influencer=super branding= viel Umsatz" auf.Hier hat Werbung für mich genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie bewirken soll. Obwohl die digitale Ausrichtung ja eigentlich genau richtig war.Gerade heute ist Storytelling wichtig, um die Gen Z zu erreichen. Ich möchte mehr erfahren zu einem Produkt oder einer Marke und interessiere mich für die Geschichte dahinter. Authentizität ist ein hoher Wert für uns und wenn wir ein Produkt im "echten" Leben eines Influencers sehen, erschließt sich uns die Marke besser. Mir ist natürlich bewusst, dass dies auch gestellte Realität ist. Trotzdem. Wenn mehrere Influencer in ihrem jeweiligen Stil die Geschichte der Marke erzählen, rundet sich für mich das Bild des Produktes ab. Hier kann dann auch nie etwas aufgesetzt sein, weil es ja dem Stil des jeweiligen Influencers entspricht. Natürlich kann man die Marke auch mit Hilfe der Mitarbeiter erzählen oder mit dem Gründer selbst.Das Fanta-Beispiel mit Julien Bam zeigt: Werbung haarscharf an der Zielgruppe vorbei passiert sehr schnell. In meinem Unternehmen haben wir uns die Zielgruppe ins Haus geholt und per Umfragen und Tests ausführlich untersucht, wie unsere Endkunden auf diese oder jene Storyline reagieren. Im Grunde muss mander Zielgruppe arbeiten, nicht nur für sie. Das Ergebnis für die Werbung einer Lern-App war überraschend und auch ich als 19-Jähriger habe nicht einschätzen können, was ein Schüler heute ansprechend findet. Die Zielgruppe sollte man übrigens schon bei der Konzeption des Produktes mit einbinden, nicht erst bei der Werbung."Legga, legga, leggaaaaa!". Klar, wenn ich bei meinen Eltern im Auto mit fahre, höre ich auch manchmal diese Radiowerbung für schwäbisches Müsli. Aber eigentlich nur unter Zwang. Meine Freunde und ich schalten weder freiwillig das Radio noch den Fernseher ein. Wir benutzen Spotify und schauen unsere Serien auf Netflix, Fernsehen und Radio findet für uns nicht mehr statt.Das Gleiche gilt für Printwerbung. Da wir Nachrichten hauptsächlich online lesen, kommt eine Anzeige in einer Zeitung nicht bei mir an. Wer uns als Zielgruppe erreichen will, darf sein Geld nicht in den traditionellen Werbekanälen ausgeben, sondern sollte ganz stark auf Social Media und Internet setzen.Mich sprechen spezifisch auf mich zugeschnittene Werbung auf Instagram oder Snapchat an, die sich tatsächlich an meinen Interessen orientiert. Dabei ist Ästhetik und Design wichtig, noch wichtiger ist aber, dass ich nach ein bis zwei Sekunden "in die Werbung gezogen" werde, damit sie Erfolg hat. Ich freue mich, wenn Retargeting gut gemacht ist und ich nicht fünf Mal die gleiche Anzeige für ein Paar Sneakers sehe und ich somit "vollgespamt" werde. Wenn mir allerdings in verschiedenen Fotos oder Videos mehrere Eigenschaften des Produktes gezeigt werden und ich mehr über die Story der Marke erfahre, bin ich als Konsument viel eher bereit, das Produkt zu kaufen. Produkte müssen aber nicht zwangsläufig immer nachhaltig oder "sexy" sein, um mein Interesse zu gewinnen.Beispiel: Drucker und Datensicherheit, keine so sexy Themen eigentlich. Allerdings rede ich mit meinen Freunden immer noch über die großartige Video-Werbung im Internet der Marke HP zum Thema Datensicherheit (siehe oben). Sie ist dramaturgisch aufgebaut wie ein Thriller und der Hollywood- Star Christian Slater aka "The Wolf" spricht, mit dramatischer Musik untermalt, zum Thema Datensicherheit bei Druckern. Das Video hat die unglaubliche Länge von 6:22 Minuten, aber ich habe es mir mehrfach angeschaut und meinen Freunden gezeigt.Wenn Werbung mich also gut unterhält und qualitativ hochwertig gemacht ist, nehme ich sie wahr und zwar so wie ein Unterhaltungsangebot. Datensicherheit bei Druckern und die Marke HP ist unser Gesprächsthema geworden, irre eigentlich.Last but not least: Eine unglaubliche Macht für oder wider eine Kaufentscheidung hat für mich und meine Altersgenossen die (Amazon-) Kundenrezension. Ich kaufe ein Produkt danach, ob es mindestens mit 3,5 Sternen beurteilt wird und lese die Bewertungen aufmerksam, bevor ich das Produkt in den Warenkorb lege. Warum sollte ich auch wie meine Eltern ins Kaufhaus fahren, wenn ich vom Verkäufer "nur" ein Verkaufsgespräch bekomme? Die Kundenrezension - vorausgesetzt sie ist ehrlich erworben - hat einen echten Beratungswert für mich und meine Freunde.Was die Kundenbewertung für die Außendarstellung der Marke und des Produktes bedeutet, haben viele Unternehmen meiner Meinung nach noch nicht richtig verstanden. Indem ich als Unternehmen schnell und transparent insbesondere auf negative Bewertungen reagiere und dem Kunden damit wirklich weiterhelfen kann, mache ich die beste, zielgruppenspezifische Werbung (und PR) überhaupt.Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit von Produkten ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen.Wir Jungen wachsen wirklich mit einem anderen Konsumverständnis auf. Diese Art des intelligenteren Konsums werden wir auch beibehalten, wenn wir 40 oder 50 Jahre alt sind.Diese Entwicklung beeinflusst das Warenangebot schon heute. Die andere Seite der Medaille ist, dass "lifestylige" Werte wie Nachhaltigkeit, Diversität und überhaupt alles mit "bio" mehr und mehr zu bloßen Marketingtools verkommen. Werte werden hier zum Verkaufen eingesetzt und junge Menschen haben eine große Sensibilität für alle Formen des "green washing".Ich will keine "one size fits all"-Werbung mehr sehen, sie spricht mich auf klassischen Werbekanälen nicht an. Gute, retargete Werbung und somit für mich kuratierte Produkte mit einer Geschichte dahinter mag ich. Danach bequemes Online-Shopping von zu Hause mit der Möglichkeit, sich über Kundenbewertungen über ein Produkt zu informieren- so kaufe ich gerne ein.