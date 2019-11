Work-Life-Balance

„Ein flexibles Arbeitsmodell ist unumgänglich.“ Tobias Joachim Teilen

Begeisterung für den Job

„Mit Herzblut bei der Sache zu sein und voll hinter einem Produkt zu stehen sowie sich selbst im Job verwirklichen zu können, sind am Ende die größte Motivation.“ Tobias Joachim Teilen

Sichere Arbeitsstelle

Begeisterung für den Job, Work-Life-Balance und ein sicherer Arbeitsplatz – dies sind die wichtigsten Ansprüche der Generation Z an ihren Arbeitgeber. Und der Kampf um die junge Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt ist in vollem Gange. Als Unternehmen gilt es deshalb, sich besonders im Recruiting an diese Bedürfnisse anzupassen. Ein flexibles Arbeitsmodell ist da unumgänglich.Gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hat in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert erlangt. So ist beispielsweise die Nachfrage nach Remote-Arbeiten oder einem Sabbatical groß. Das erfordert für ein Unternehmen zwar einiges an Organisation und Zuspruch, ist unter bestimmten Voraussetzungen aber umsetzbar. Dazu gehört natürlich zuallererst eine frühzeitige Planung. Aufgaben müssen auf andere Kollegen aufgeteilt und soweit organisiert werden, dass in der Abwesenheit des Mitarbeiters nichts unter den Tisch fällt. Zudem gilt bei uns die Regelung, dass ein Sabbatical erst genehmigt werden kann, wenn ein Mitarbeiter bereits circa zwei Jahre bei uns gearbeitet hat.Ähnlich verhält es sich auch mit der Homeoffice-Regelung und der Bedingung für flexible Arbeitszeiten. Die Generation Z will möglichst keine Überstunden machen und die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Das weit verbreitete Klischee, man habe in Agenturen grundsätzlich keine geregelten Arbeitszeiten und Überstunden, ist mittlerweile absolut veraltet. Heutzutage sind Überstunden in Agenturen eher die Ausnahme.Stattdessen liegt der Fokus auf einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Die Möglichkeit, aus dem Homeoffice arbeiten zu dürfen, kann jeder Mitarbeiter nach der Probezeit in Anspruch nehmen und findet grundsätzlich auf Vertrauensbasis statt. Natürlich muss gegeben sein, dass der Mitarbeiter all seine Aufgaben von Zuhause aus gewissenhaft erledigen kann. Dafür stellen wir den Mitarbeitern alle notwendigen Arbeitsmaterialien zur Verfügung.Gleichzeitig sollten Unternehmen auch gewisse Benefits anbieten. Und dabei sprechen wir nicht nur von kostenlosem Frühstück und Kaffee, sondern von gemeinsamen Teamevents, Massagen, Yoga, Rückenschule oder anderen Aktivitäten, die nicht nur Begeisterung für den Arbeitsplatz und die Bindung an ein Unternehmen schaffen, sondern gleichzeitig einen positiven Ausgleich bieten.Auch die Wichtigkeit von einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einer zentralen Lage mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel darf nicht unterschätzt werden.Doch nicht nur die oben genannten Punkte sind relevant für den Wohlfühlfaktor im Job. Wenn man sich inhaltlich nicht mit einem Thema identifizieren kann, können auf Dauer auch die Rahmenbedingungen nicht darüber hinwegtrösten. Auch hier zeigt sich wieder der Vorteil einer Agentur. Denn das Arbeiten auf unterschiedlichen Kunden-Projekten ist nicht nur abwechslungsreich, man kann sich noch dazu die Projekte thematisch oftmals so aussuchen, dass sie auf die Interessen und das Know-how der Mitarbeiter abzielen. Als Angestellter kann man in den meisten Fällen also davon ausgehen, dass man in Themenbereichen arbeitet, die persönlich zu einem passen und tatsächlich für Begeisterung sorgen. Mit Herzblut bei der Sache zu sein und voll hinter einem Produkt zu stehen sowie sich selbst im Job verwirklichen zu können, sind am Ende die größte Motivation.Auch wenn der Punkt, einen sicheren Job zu haben, bei der Generation Z nicht mehr ganz oben auf der Liste steht, so ist er dennoch ein relevantes Kriterium bei der Jobauswahl. Deshalb sollte man als Unternehmen im ersten Schritt darüber nachdenken, entgegen dem aktuellen Trend, befristete Verträge auszustellen, Mitarbeiter langfristig zu binden. Das schafft für beide Seiten ein direktes Vertrauensverhältnis, gibt neuen Mitarbeitern ein Gefühl der Sicherheit und wirkt gleichzeitig von Beginn an motivierend.Genauso viel Sicherheit schafft auch die Transparenz eines Unternehmens. Die klare und direkte Kommunikation von Beginn an ist enorm wichtig für eine langfristig gutlaufende Zusammenarbeit. Dazu gehört auch Wertschätzung. Diese kann und sollte über die Kommunikation, aber auch durch gewisse Zugeständnisse auf die individuellen Bedürfnisse jedes Mitarbeiters stattfinden. Dazu zählen beispielsweise Homeoffice, Sabbatical und flexible Arbeitszeiten. Gegenseitiges Vertrauen schafft Sicherheit. Und das schafft man nur, indem zum einen gute und gewissenhafte Arbeit geleistet wird, im Gegenzug aber auch durch eine gewisse Anpassungsfähigkeit des Arbeitnehmers.