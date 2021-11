Lohnt es sich noch, über eine so oldschool Sache wie klassische Werbespots zu sprechen und zu streiten? Tatsächlich hat sich die Werbezunft ja weitgehend in Filterblasen verabschiedet und es sich dort bequem gemacht. Algorithmen sollen helfen, dass jeder nur noch das zu sehen bekommt, was auf Basis der gängigen Customer-Journey-, Big-Data- und Programmatic-Theorien zu ihm passt. Statt großer, raumgreifender Spots lieber Millionen individualisierte Content Pieces. Das mag vielleicht – worüber sich trefflich streiten ließe – effizient sein. Aber es ist eben auch sturzlangweilig.





