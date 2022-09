Erik Mclean on Unsplash

Wer seine Werbung spielerisch gestaltet, macht es seiner Kundschaft leichter, sich für die Marke zu begeistern

Kundengewinnung, Loyalität, Interaktion - die Anforderungen an modernes Marketing sind hoch und zunehmend komplex. Vor allem wenn es um die langfristige Identifikation der Kunden mit der eigenen Marke geht, bietet Gamification vielfältige Möglichkeiten, ein positives Markenerlebnis zu schaffen. Unternehmen können es nutzen, um auf spielerische Weise mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und die Customer Journey zu optimieren, weiß Julian Wicht, Bereichsleiter Marketing bei der DeutschlandCard GmbH. Zudem lässt sich das Konzept stetig weiterentwickeln und auch in Zukunftsrealitäten wie dem Metaverse integrieren.