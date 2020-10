„Deutsche Unternehmen, die Kunden in China oder chinesische Zielgruppen außerhalb der Volksrepublik erreichen möchten, sollten die Nutzungsgründe und -gewohnheiten im Kontext der einzelnen Apps verstehen.“ Sven Spöde Teilen

Pinduoduo

Spätestens seit der Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und den chinesischen Apps TikTok und WeChat ist bekannt, dass in China eine eigene lebhafte App-Ökonomie existiert. Besonders spannend: Die Apps aus dem Reich der Mitte verfolgen oftmals deutlich andere Geschäftsmodelle als die großen Dienste aus dem Silicon Valley – hier treffen "Advertisement First"-Modelle (Facebook, Google und Co.) auf innovative E-Commerce-Lösungen (Bytedance, Alibaba oder WeChat-Mutter Tencent).Neben den großen chinesischen Anbietern sollten Kommunikations-Profis aber auch die Vielzahl kleinerer Player beachten, von denen in Deutschland bislang kaum Notiz genommen wird. Diese in Kommunikationsstrategien zu integrieren, bietet für deutsche Unternehmen signifikante Vorteile, um in China erfolgreich ihre Produkte zu vermarkten und mit den relevanten Zielgruppen zu kommunizieren. Die folgenden fünf "App-Geheimtipps" zeigen, wie vielfältig und spannend die chinesische Digital-Landschaft ist:Im Jahr 2015 gegründet, hat sich Pinduoduo in nur fünf Jahren zum zweitgrößten E-Commerce-Unternehmen Chinas entwickelt – mit einem Börsenwert von über 100 Milliarden US-Dollar.