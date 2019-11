„Es geht darum wer man ist, was man tut und wie man mit seinen Kunden interagiert. Und das schließt Performace-Marketing mit ein.“ Andreas Winter-Buerke Teilen

Die Debatte "Branding vs. Performance" ist in vollem Gange. Das ist gut so. Für mich als Berater für kleine und große Unternehmen zieht sich die Grundüberlegung dieser Diskussion wie ein roter Faden durch alle Treffen und Diskussionen der letzten 20 Jahre. Konflikte vorprogrammiert? Nicht unbedingt, denn langfristiger Markenaufbau steht dem performanceorientierten Marketing nur scheinbar im Weg.Am Beispiel von High-Tech-Brands lässt sich das besonders gut darstellen: Diese Marken werden meistens mit Performance Marketing groß. Weil sie ein einzigartiges Produktangebot bieten. Weil sie so innovativ und relevant sind, dass sich Markenbekanntheit fast von alleine einstellt. Da Erfolg aber immer schneller kopierbar wird, entstehen in neuen Geschäftsfeldern sehr rasch starke Konkurrenzprodukte.Dies zeigt etwa der gerade entfachte Streaming-Krieg: Apple und Disney greifen Netflix und Amazon an. Das Produkt - genauer gesagt die sexy innovative Experience - wird über kurz oder lang identisch und vier Streaming-Anbieter für einen Konsumenten machen wenig Sinn. Da kommt die Marke wieder ins Spiel und neu dazu die Relevanz und Qualität der Streaming-Inhalte. Bin ich Team "Star Wars" oder Team "Stranger Things"?Es kommt auf das perfekt austarierte Zusammenspiel der unterschiedlichen Marketing-Disziplinen an. Von der Copy-Tonalität im Banner und der Printanzeige, bis zur Art und Weise, wie Retouren behandelt werden oder der Mitarbeiter am PoS mich begrüßt. Es geht darum wer man ist, was man tut und wie man mit seinen Kunden interagiert. Und das schließt Performace-Marketing mit ein.Die Marke setzt Parameter für erfolgreiches Performance-Marketing. Innerhalb dieser Leitplanken gilt es aber, sie "rücksichtslos" zu optimieren. Netflix ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Innerhalb des Spektrums der Markenpositionierung "Movie enjoyment made easy" wird die Performance-Orientierung auf der Plattform selbst und innerhalb der digitalen Kommunikation zu einem echten Marken-Asset. Warum? Weil Verbraucher – mit extrem kurzer Aufmerksamkeits-Spanne – tausendfach mit der "Marke" in Kontakt kommen. Es darf nicht nur um Werbung gehen, sondern um die gesamte Experience.Denken Sie immer daran: Marke ist die Summe von allem, was sie tut und sollte den Rahmen abstecken.