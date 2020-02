„Seit Thüringen steht die Marke FDP für Haltungslosigkeit, Tabubruch und Opportunismus.“ Klaus-Dieter Koch Teilen

Thüringen gilt seit letzter Woche als Chiffre für das doppelte Versagen von demokratischen Parteien (Weimar und Erfurt). Machtbesoffenheit und Haltungslosigkeit waren beide Male die Ursachen für diese Vorgänge.Aus Markensicht kann ich Politikern und Parteiführern folgende Perspektive aufzeigen: Marken sind hochverdichtete Sinn- und Bedeutungssysteme. Auch Parteien müssen Marken bilden, wenn sie gewählt werden möchten. Denn Marken verdichten Komplexität, machen diese so begreifbar und helfen Entscheidungen zu treffen, ob Kaufentscheidungen oder Wahlentscheidungen ist dabei egal.Marken ziehen ihre Wirkkraft aus zwei Quellen, ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Ambition – wofür sie stehen und wo sie hinwollen. Das müssen sie ausdrücken, immer und immer wieder und beweisen, immer und immer wieder.Marken ziehen ihre Energie aus ihren Handlungen, nicht aus Wahlprogrammen. Die FDP hat es geschafft, sich als Marke so zu beschädigen, dass sie bei Neuwahlen in Thüringen keine Chance mehr hat und auch in den folgenden Landtagswahlen, etwa in Hamburg, wohl an der 5-Prozent-Hürde scheitern wird. Nicht nur, dass sie seit 2017 für Hasenfüssigkeit steht, weil sie aus den Jamaika-Verhandlungen geflohen ist. Seit Thüringen steht die Marke FDP für Haltungslosigkeit, Tabubruch und Opportunismus.Damit macht sich diese Marke überflüssig. Auch das entschlossene Handeln von Christian Lindner, am nächsten Tag erst die Machtfrage und dann die Vertrauensfrage zu stellen, wird diesen Eindruck nicht korrigieren können. Marken zerstören sich immer von innen.Noch konsequenter demontiert die CDU ihre Markenkompetenz als Volkspartei und als Partei der Mitte. Die Vorsitzende reagiert, anders als Lindner, zwar noch am Abend der Wahl sehr konsequent und zeigt klar die Grenzen auf, war aber am nächsten Tag nicht in der Lage, sich gegen den desorientierten Thüringer Landesverband durchzusetzen. Damit hat sie nicht nur jegliche Chance auf eine Kanzlerkandidatur mangels Führungsstärke verspielt, sondern frei nach Rezo (die Zerstörung der CDU) der deutschen Öffentlichkeit eindrucksvoll vorgeführt, dass weit und breit kein Nachfolger für Kanzlerin Merkel in Sicht ist.Nach der SPD beginnt nun der Zersetzungsprozess bei der CDU. Die einzigen, die aus dieser fatalen Konstellation Profit für ihre Parteimarken ziehen konnten, waren die AfD und Markus Söder für seine CSU. Er war, weil unbeteiligt, der einzige Politiker, der die Gelegenheit erkannte und sich sofort und mit großer Klarheit gegen diese Vorgänge und damit gegen die AfD stellte und durch diese Abgrenzung das Profil seiner Partei als einzige demokratische Partei rechts der Mitte schärfte. Starke Marken haben starke Grenzen und diese sollten deutlich gemacht werden, immer und immer wieder.