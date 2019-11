Transparenz schaffen

Alternativen zum Cookie

Letzte Woche hat die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband (OWM) die Ergebnisse ihrer jährlichen Mitgliederbefragung bekanntgegeben. Diese wurden dazu befragt, wie sie ihre Werbeausgaben für 2020 einschätzen. Stark zusammengefasst wären die zwei Hauptresultate der Befragung: Knapp die Hälfte der OWM-Mitglieder haben ein gleichbleibendes Budget eingeplant, die andere Hälfte teilt sich wiederum jeweils auf in sinkende oder steigende Werbe-Etats. Also ein relativ zerrissenes Ergebnis, dass die Planung für Agenturen und Dienstleister erschwert.Weniger überraschend ist ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Die klassischen und analogen Kanäle geraten 2020 weiter unter Druck; den größten Investitionsanstieg wird wohl das Digital Advertising verzeichnen. Hier forderte OWM-Vorsitzender Uwe Storch "auch die digitalen Kanäle müssten ihre Hausaufgaben machen und die Forderungen der Werbungtreibenden nach umfassender Messbarkeit, Transparenz und Betrugsfreiheit sowie umfassender Brand Safety erfüllen". Und da hat er absolut recht – Messbarkeit, Transparenz und individuelle Brand Safety Optionen sollten eigentlich schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.Das Problem besteht hier jedoch darin, dass sich die verschiedenen Beteiligten – Advertiser, Publisher, AdTech-Provider und Berater – nicht darauf einigen können, wer denn nun dafür verantwortlich ist, dass mehr Transparenz gelebt wird. Das wiederum führt dazu, dass mangels Einblicke, wofür die Werbegelder konkret ausgegeben werden und welcher Einfluss dadurch erzeugt wird, letztendlich allgemein weniger Geld fließt. Und das ist schlecht für die ganze Branche.Mehr Transparenz im Online Advertising wird schon lange gefordert, bisher allerdings nur stiefmütterlich umgesetzt. Dies liegt nicht nur daran, dass sich die involvierten Gruppen gegenseitig den "schwarzen Peter" in Sachen Verantwortung zustecken, sondern ist auch darin begründet, dass mehrere Dimensionen – technische, aber auch strukturelle und preisliche – berücksichtigt werden müssen, um Transparenz zu ermöglichen. Und letztlich ist es auch eine Kostenfrage, denn was in der Diskussion oft vergessen wird: Intransparenz ist natürlich oft deutlich günstiger. Wem Transparenz wichtig ist, der sollte bereit sein, dafür kurzfristig mehr zu zahlen.Um besser einschätzen zu können, ob ihre Gelder gut angelegt sind, wünschen sich Werbetreibende eine bessere Vergleichbarkeit, die wir nur durch mehr Transparenz aller Marktbeteiligten und besserer Nachvollziehbarkeit erreichen. Das fängt an mit einem klaren Briefing des Advertisers an die Mediaplanung und muss sich in die Hierarchie der Kampagnenziele einfügen. Will sagen: Transparenz ist ein KPI und muss im Zweifel gegen andere abgewogen werden. Wenn eine Plattform also keine neutralen und direkten Measurements zulässt, dies aber Kernanforderung für Transparenz des Werbetreibenden ist, kann der Werbetreibende dort halt nicht buchen.Je mehr die Transparenz also für den Advertiser in den Fokus rückt, desto mehr wird es für uns als Dienstleister in der Werbeindustrie zur Aufgabe, Kunden über Grundlagen, Möglichkeiten, Maßnahmen und Entscheidungen aufzuklären, um dadurch Vertrauen zu schaffen. Denn wenn ein Grundvertrauen in die Prozesse und Technologien des digitalen Marketings vorhanden ist, profitiert davon die gesamte Branche – durch einfache Strukturen und minimalstes Risiko.Doch wie gelangen wir nun zu mehr Transparenz? Idealerweise greifen drei verschiedene Maßnahmen und Beteiligungsformen, die konsequent verfolgt werden müssten: Die Bereitschaft zur Teilnahme bei Dienstleistern und Werbetreibenden, Zertifizierungen durch Branchenverbände und letztlich Transparenz als unternehmerischer Vorgabe bei allen Marktteilnehmern.

Neben der Transparenz gibt es für Werbetreibende seit dem jüngsten EuGH-Urteil noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor, den es aus dem Weg zu räumen gilt: Kann Werbung überhaupt noch zielgruppengerecht ausgespielt werden, wenn nicht jeder Nutzer der Cookie-Setzung zustimmt? Einfache Antwort: Ja klar! Der Consent des Nutzers ist Pflicht, klar und erkennbar. Wenn er keine Zustimmung gibt, dann ist das so. Bestimmte Technologien, wie beispielsweise Programmatic Advertising, funktionieren bereits mit und ohne Cookie. Über Adform-Technologie wird schon heute über 30 Prozent Cookieless ausgeliefert – und die Performance stimmt! Und das zahlt sogar auf die andere Forderung – nach mehr Transparenz – ein, denn für alle anderen Nutzer wird das Verhalten der Plattformen transparenter.



Solange Menschen im Internet unterwegs sind und Webseiten sowie Apps für die Interaktionen mit Marken nutzen, wird es dort auch Werbung geben. Weniger Cookies heißt nicht zwingend weniger Daten, sondern führt eher zu sensitiveren und beständigeren User IDs, welche auch User Content dauerhaft speichern und auditierbar machen.



Wir werden eine digitale Welt erleben, in der viele Dienste nur noch gegen Login verfügbar gemacht werden. Dadurch wird die Zuweisung zu einer Person und damit die Granularität der Daten viel einfacher. Dies führt zu mehr Transparenz für alle Beteiligten. Wichtig ist jetzt, dass die Industrie stärker zusammenarbeitet, um die Anzahl der IDs zu reduzieren und innerhalb der Branche zu konsolidieren. Dabei ist es allerdings elementar, eine wahrhaft unabhängige Lösung zu nutzen, damit alle Beteiligten wirklich an einem Strang ziehen, unabhängig der eigenen geschäftlichen Interessen. Denn keine Firma würde ihr Herzstück – das ID Management – auf Basis der Lösung eines anderen kommerziellen Anbieters bauen. Geeignete Lösungen sind beispielsweise Net ID und Digistrust des IAB Tech Lab. Werbetreibende könnten nur bei solchen Publishern Inventare einkaufen, die beispielsweise diese unabhängigen Lösungen unterstützen.





Werbeausgaben steigern durch Zusammenarbeit

Die Branche kann sehr wohl etwas dafür tun, um das Vertrauen der Werbenden zurückzugewinnen. Dafür müssen alle Marktteilnehmer die Verantwortung zunächst bei sich selbst sehen und im nächsten Schritt offen für den Austausch und die Schaffung gemeinsamer Lösungen sein. Die dadurch geschaffene Transparenz sorgt für Sicherheit bei den werbenden Marken und damit für eine größere Bereitschaft, Geld für Werbung auszugeben. Dies schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.