Als die TV-Vermarkter-Interessengemeinschaft Screenforce Anfang des Monats ihre Kommunikationsoffensive zu den Ergebnissen der DACH-Ausgabe der Studie "Not all reach is equal" startete, war man sich sehr bewusst, dass man gegen eine große Skepsis kämpfen würde. Denn eine von TV-Sendern finanzierte Studie, bei der herauskommt, das Videowerbung auf Facebook im Durchschnitt keine Wirkung hat – das ist dann doch zu schön, um wahr zu sein.



Aber Manipulation lässt sich Studienleiterin Karen Nelson-Field beim besten Willen nicht vorwerfen. Wer sich ein wenig in die Systematik der Studie vertieft, wird sehen, dass selbst die Spots von der Länge so ausgelegt wurden, dass keiner der Kanäle bevorzugt oder benachteiligt wird.