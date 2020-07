Warum jetzt der richtige Moment ist, sich mit Social Commerce zu beschäftigen

1. Mobile Shopping wird normaler – E-Commerce wandelt sich

Wir leben in einer Brand Now World, das bedeutet, dass Marken in der Lage sein müssen, die Kaufimpulse ihrer Kunden dann zu befriedigen, wenn sie initial auftreten. Via Social Commerce können Kunden in Zukunft direkt im Stream einkaufen und auf der jeweiligen Plattform auschecken. Diese neuen Vertriebschancen sollten Marken genau jetzt erkennen. Drei unterschiedliche Vertriebsmöglichkeiten bietet Social Commerce: gezielt über die eigenen Kanäle, indirekt über Markenadvokaten und persönlich über die Einbindung des Kunden.Die Akzeptanz für Mobile Shopping steigt. Für große Anschaffungen, über die man länger nachdenkt, nutzen Kunden nach wie vor lieber ihre Desktop-Geräte, für Impuls- oder Belohnkäufe wird immer häufiger das Smartphone genutzt.