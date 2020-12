DSGVO, ePrivacy und nationale Regelungen - Die Schwierigkeit mit dem Gesetzesdschungel

Zum ersten Mal sind große US-Konzerne wie Google oder Amazon aufgrund des Einsatzes von Tracking-Cookies ohne gültige Einwilligung des Nutzers zur Rechenschaft gezogen worden. Doch warum ist ein nationales französisches Urteil so richtungsweisend für eine gesamte Branche in Deutschland? Viele würden jetzt wahrscheinlich denken: Aufgrund der DSGVO, das ist doch klar! Aber ganz so einfach ist es leider nicht.



Richtig ist, dass die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit ihrem Inkrafttreten im Mai 2018 vorschreibt, dass Webseitenbetreiber für den Einsatz von Webtechnologien für Marketingzwecke eine Rechtsgrundlage benötigen. Diese Rechtsgrundlage ist in den meisten Fällen die explizite Einwilligung (Consent) des Nutzers.

Anders als anfänglich vermutet, begründet die französische Datenschutzbehörde CNIL ihre Entscheidung aber nicht auf der DSGVO (obwohl diese in Europa gilt), sondern auf der ePrivacy-Richtlinie.