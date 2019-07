Um Sara Sihelniks ursprüngliche Frage gleich aus dem Weg zu schaffen: Ja, ich habe einen Lieblingswein. Es handelt sich um einen Chardonnay aus dem Burgund, gewachsen auf Kalkboden, kräftig, reif und rund. Direkt dahinter, auf Platz zwei meiner Liste von Lieblingsweinen, folgt ein Riesling aus dem Rheingau, gewachsen auf rotem Tonschiefer, karg, schlank und mineralisch. Und direkt danach folgt ein Chenin Blanc von der Loire, zickig, unzugänglich und fordernd. Was ich damit sagen will ist nicht etwa, dass ich einen vielfältigen Weingeschmack habe. Sondern dass Sara Sihelniks Vergleich hinkt. Aber der Reihe nach.



Menschliche Vorlieben sind nicht linear

Man sieht nur, was man weiß

Fazit

Sara Sihelnik erklärt anschaulich, was Programmatic Advertising leisten kann, wieso es so wertvoll ist und warum es im deutschen Werbemarkt noch immer dramatisch unterschätzt wird. Leider übersieht sie dabei aber das große Ganze des Werbemarkts und mischt munter Kategorien miteinander, die schlicht nicht zusammenpassen. Zum Glück, muss man hier klar sagen, denn so ergibt sich die Gelegenheit, eben dieses große Ganze hier ausführlich zu beleuchten. Programmatic Advertising ist, einfach gesagt, automatisiertes Buchen von Werbeplätzen auf der Grundlage eines Datenkorpus und seiner strukturierten Analyse. Soweit, so gut. Doch was, wenn genau das nicht ausreicht?Das Problem ist: Menschliche Vorlieben sind nicht linear. Dass mir der Chardonnay eines Winzers schmeckt, muss nicht bedeuten, dass ich einen anderen Chardonnay eines anderen Winzers ebenso mag. Und genau so verhält es sich mit dem Surfverhalten und demjenigen, der surft. Die Analyse meines Surfverhaltens kann eben eine zentrale Information nicht liefern: Ob eine bestimmte Werbeanzeige für mich relevant ist. Sie kann mir lediglich eine liefern, die zu meinem Surfverhalten passt. Das kann dasselbe sein – muss es aber nicht, denn Analysewerte sind nicht vollumfänglich in der Lage, ein Bild zu zeichnen. Ein Punkt, der leider häufig übersehen wird, ob in Sachen Machine Learning oder Weinvorliebe.Und so kann Machine Learning zwar dabei helfen, einem Nutzer eine passende Werbeanzeige auszuspielen. Programmatic Advertising kann allerdings im Zweifel nicht dabei helfen, einen Nutzer zum Kunden zu machen. Zumindest nicht, wenn er nicht zuvor schon gerne Nutzer sein wollte. Denn Programmatic Advertising ist einer zentralen Einschränkung unterworfen: Man sieht nur, was man weiß. Das kann beim Finden von Vorlieben fatal sein.Hier nähern wir uns dem zentralen Problem in Sara Sihelniks Vergleich: Programmatic Advertising, so ihre These, könne uns beim Entdecken neuer Weine helfen. Das ist ein Trugschluss. Programmatic Advertising kann uns lediglich Weine empfehlen, die genau so schmecken wie welche, die wir bereits getrunken haben. Wirklich Neues entdecken wir auf diesem Weg nicht. Dazu kommt noch, dass Programmatic Advertising lediglich die Platzierung eines Werbemittels beeinflusst, nicht das Werbemittel selbst. Wenn das Werbemittel also der Wein ist, kann uns Machine Learning bestenfalls ein geeignetes Glas empfehlen, aus dem wir ihn trinken. In Summe also: More of the same. Das ist verlässlich – aber das Gegenteil von aufregend.Dabei gibt es in Sachen Wein genau diese Art Empfehlung, die uns wirklich Neues entdecken lässt: Sie kommt in der Regel von einem Sommelier. Der fragt uns nicht einfach nach simplen Daten wie der Lieblingsrebsorte oder dem gewünschten Alkoholgehalt. Er fragt uns vielleicht, wo wir gerne Urlaub machen und welche Farbe unser Auto hat. Oder er fragt uns gar nichts und liest aus der Wahl unserer Schuhe ab, ob wir experimentierfreudige Weinentdecker sind oder doch eher konservative Etikettentrinker. Und, viel wichtiger noch: Er stößt uns von Zeit zu Zeit absichtlich vor den Kopf. Damit wir nicht nur sehen, was wir schon wissen. Genau das tut brillante Kreation: Sie provoziert uns gezielt, damit wir etwas riskieren.Nicht alles ist automatisierbar und Automatisierung ist nicht alles. Aufgrund von Daten einen Wein oder einen Werbeplatz auszuwählen, ist ohne Zweifel effizient. Effektiv ist es allerdings nicht immer. Programmatic Advertising kann eine schlaue Leitidee nicht ersetzen, wohl aber eine smarte Mediaplanung sinnvoll ergänzen. Die besten Kampagnen stoßen uns hin und wieder gezielt vor den Kopf. Sie provozieren, statt nur zu wiederholen und lassen uns Gewohntes hinterfragen, nicht erneut konsumieren. Genau dieses provokative Element geht verloren, wenn wir uns in der Ausspielung von Kampagnen ausschließlich auf Programmatic Advertising verlassen. Denn, mal ehrlich: Egal wie gerne ich meinen Lieblingswein auch mag – irgendwann wird er mich zu langweilen beginnen. Und genau dann freue ich mich über die Empfehlung einer Alternative, mit der ich garantiert nicht gerechnet hätte.