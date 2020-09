1. Vorsprung durch Technik

© Dmexco

Die digitale Plattform der Dmexco@home hakte zwar hier und da, erwies sich aber als zuverlässig

2. Size matters

3. Vertrauen ist der Anfang von allem

4. TikTok ist die neue Taktik

5. Die nackten Zahlen

Bei den Vor-Corona-Dmexcos taten dem Besucher spätestens am Abend des ersten Tages die Füße weh. Bei Dmexco@home schmerzt spätestens zur Kaffeezeit der Rücken und man fängt an zu schielen. Dafür sparen sich die Teilnehmer die langen Wege in den Kölner Messehallen, um von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Bei der Dmexco@home ist das nächste Meeting, der nächste Vortrag nur einen Klick entfernt.Gegen die müden Füße auf einer Dmexco hilft Wasser, Bier oder Wein an einem der zahlreichen Stände: Man ist Teil einer Community. Das stellt sich auf Dmexco@home nur bedingt ein. Und gegen den krummen Rücken ist das einsame Abend-Bier das falsche Rezept. Ein zweitägiger virtueller Event wie die Dmexco@home ist also etwas ganz anderes als eine klassische Dmexco. Aber es ist eine lohnende Anstrengung, und das aus vielerlei Gründen.Wer Digitalprojekte nicht nur abzeichnet oder freigibt, sondern erarbeitet und umsetzt, weiß: Digitalprojekte sind komplex und können ganz schön kompliziert sein. Hut ab vor dem Dmexco-Team und Veranstalter KoelnMesse. Sie haben in kürzester Zeit eine Plattform, die von LinkedIn inspirierte Networking-Anwendungen kombiniert mit Videokonferenzen und -chats und einem abwechslungsreichen B-to-B-Streaming-Angebot aus dem Boden gestampft. Und das Beste: Es hat nicht nur bei Vorab-Präsentationen, sondern im Live-Betrieb funktioniert (Ausnahmen bestätigen die Regel).Das größte Ärgernis: Die Chatfunktion nutzten Aussteller oder Teilnehmer immer wieder, um mit schlechter Eigenwerbung den Chat zu spammen. Die Branche hat offensichtlich immer noch nicht in Gänze verstanden, dass unerwünschte Werbung immer noch eines der größten Hindernisse für Wachstum und Akzeptanz des digitalen Werbemarktes ist. Das gilt im Consumerbereich genauso wie bei B-to-B.Digitalwerbung wächst. Auch im Corona-Jahr 2020. Wahrscheinlich ist der Online-Vermarkterkreis selbst überrascht von den Prognosen zum Display-Markt, die der OVK zum Start der Dmexco@home präsentierte . Den Prognosen zufolge wächst das Business mit Bannern und Performance Advertising in diesem Jahr um 8,6 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 3,92 Milliarden Euro. Andere Mediengattungen werden angesichts solcher Zahlen vor Neid erblassen. Digital ist Krisengewinner, bestätigt auch Rasmus Giese, Vorsitzender des OVK und im Hauptberuf CEO von United Internet Media: "Die Etats werden weiterhin in die digitalen Kanäle geshiftet. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich die Nutzung digitaler Medien nochmals verstärkt hat."Freilich hat das außergewöhnliche Wachstum auch damit zu tun, dass vor allen Dingen auch die großen Internet-Konzerne wie Facebook, Google/Youtube und Amazo Media im Display-Bereich mehr als ordentlich zulegten. Beispielsweise Amazon: Das Werbegeschäft des Unternehmens soll laut WARC weltweit um 35,6 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar zulegen. Pro Sekunde kommen 516,83 Dollar aus der Retail-Media-Vermarktung rein. Wie hoch der Anteil der US-Giganten am Display-Werbemarkt in Deutschland ist, wollte Giese auf der Pressekonferenz nicht verraten. Er dürfte ziemlich hoch sein.Diese Vermutung passt zu den Kernaussagen einer Session, in der der Medienwissenschaftler und frühere Henkel-Manager Martin Andree und der GfK-Manager Timo Thomsen belegten, dass die Macht der großen Internet-Konzerne in Fragen Nutzungsdauer noch wesentlich größer ist als bislang angenommen: Ihr Buch "Atlas der digitalen Welt" räumt mit einigen liebgewonnenen Erkenntnissen über die Machtverhältnisse in der digitalen Welt auf. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Werbeslogan der Deutschen Bank aus den 90er Jahren formuliert, was Marketingmanager in Sachen Internet derzeit am meisten umtreibt. "Trust ist the new marketing currency" bestätigt eine Umfrage von SAS, die auf der Dmexco@home präsentiert wurde. Vertrauen war in vielen Keynotes und Talks – bei Nestlé-Managerin Tina Beuchler, SAP-CMO Alicia Tillman, Otto-CEO Alexander Birken (dessen perfekt inszenierter Spaziergang durch die Hamburger Otto-Zentrale sich grandios abhob von den vielen statischen Präsentationen mit eingeblendeten Powerpoint-Charts), Deutsche-Bank-CMO Tim Wagner – einer der zentralen Begriffe. "Die Kunden sind allmächtig", sagt Wagner. Und die Schlussfolgerung bei den meisten der Top-Unternehmen während der Dmexco@home: Haltung, Werte, Zusammenarbeit und Transparenz zählen mehr denn je in Zeiten großer Umbrüche und Entwicklungen Auf jeder Dmexco gibt es mindestens ein Unternehmen, das als das nächste große Ding im Internet gehypt. TikTok ist nicht mehr das nächste große Ding. Die Kurzvideo-Plattform ist schon groß. Sage und schreibe zehn verschiedene Vorträge beschäftigten sich mit Fragen wie: Was ist TikTok? Was sind Creators? Kann TikTok Brandbuilding? Welcher Content funktioniert? Soll man TikTok von Trainees und Azubis machen lassen? Und vieles mehr. Keine Frage: Mit TikTok entwickelt sich eine Social-Media-Plattform, die das Zeug hat, den bekannten Anbietern das Leben mächtig schwer zu machen. 886 Redner. 200 Sessions 20.000 Ticket-Teilnehmer, die meisten davon zahlend. 10.000 Menschen im Schnitt auf der Plattform. 200 Sessions. 160 Stunden Film-Material. Ein KoelnMesse-COO, der sehr, sehr zufrieden ist: "Die Erwartungen wurden weit übertroffen", schwärmt Oliver Frese. Ein Chief Advisor, der sich freut: "Wow, was für eine Dmexco@home. Ein absoluter Erfolg", sagt Mastermind Dominik Matyka. Ein Partner, der sich begeistert: "Die Dmexco@home ist die weltweit wichtigste Leitmesse für digitale Transformation", so BVDW-Präsident Matthias Wahl. Nun soll die Plattform ausgebaut werden. "Auf der Dmexco-Plattform sind Netflix, Zoom und LinkedIn eine Affäre eingegangen. Ich will, dass es irgendwann zur Heirat kommt", meint Matyka.Ist die Dmexco@home eine Benchmark für Messen und/oder Kongresse? Ja, sie ist es – auch wenn alle Beteiligten sagen: "Die Menschen haben die Sehnsucht, sich physisch zu treffen. Die Zukunft gehört Hybrid-Events", ist Oliver Frese überzeugt. Noch in einem ganz anderen Bereich könnte die Dmexco@home eine Benchmark sein. Attitude matters, Einstellung zählt, lautete das Motto. "Unsere Branche, die gesamte Wirtschaft braucht die Einstellung, mit der die Dmexco@home aufgebaut wurde", sagt Pilot-Chef Kristian Meinken in einer Session am zweiten Tag. Meinken hat Recht.