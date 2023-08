Wahre-Preise-Aktion von Penny

WDR befragt für Beitrag eigene Mitarbeiterin - und entschuldigt sich

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat bedauert, in einem Supermarkt eine Sender-Mitarbeiterin als Kundin für das Fernsehen interviewt zu haben, ohne das kenntlich zu machen. Der Beitrag lief in der "Tagesschau" und in den "Tagesthemen" …