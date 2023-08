Planus Media

Playstation in London

Riesige Graffiti-Murals, Monster in der Größenordnung von Godzilla, die aus einer Häuserwand am Time Square ausbrechen oder eine ganze Survival-Game-Show, die in eine Out-of-Home-Installation integriert ist - kaum eine Branche ist in Sachen Außenwerbung so kreativ wie der Gaming-Sektor. Anlässlich der Gamescom stellt Peter Herbrand, Teamleiter Marketing von Planus Media, die besten Kampagnen der letzten Jahre vor.

1. Microsoft: Survival of the Grittiest OOH-Challenge Zum Vermarktungsst