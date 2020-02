Es war Sommer, 2019. Der nette, zwar oft als etwas windig beschriebene Vetter aus Dingsda, der nicht Horst sondern Lars heißt, beschenkte eine nette alte Dame in der Hauptstadt. Nicht mit Mon Chéri, sondern mit Geld. Flockige rund 125 Millionen Euro vermachte der nette, jugendlich wirkende Mann der Hertha BSC GmbH & Co, KGaA im ersten Schritt, weitere rund 100 Milliönchen folgten in der 2. Halbzeit. Dafür wollte der Mann, der im beschaulichen Rahden schon mit 15 Jahren Software schrieb und Computer zusammenbaute im Gegenzug nicht etwa Liebe, er gab sich mit 49,9 Prozent der Anteile zufrieden. "Tennor" heißt seine Beteiligungsgesellschaft, es klingt nach Musik, ist aber Business. Und der nette Dukatenonkel brachte noch einen mit, einen, den alle seit rund 15 Jahren im Herzen tragen: "Unseren Jürgen", den semmelblonden ehemaligen Bäckergesellen "Klinsi", Weltmeister 1990, Sommermärchen-Macher 2006. Er wurde der alten Dame, die seit Jahrzehnten wie Miss Sophie im Silvester-Leierkasten "Dinner for One" in grauer "same-procedure-as-last-year" Attitüde im uralten Olympiastadion und der Liga herumdümpelte, als frischer Wind vorgestellt. Sabine kam erst später. Irgendwo in einem alten Transistorradio des Zeugwarts hat sicher Helene Fischers Hit "Achterbahn" gedudelt:Und der Sunnyboy aus Kalifornien hielt, was sich alle versprachen. Er sorgte für Gesprächsstoff. Zwar erst nur als Mitglied des Aufsichtsrates, aber gefühlt war er alles und überall. Die alte Dame Hertha war durch ihn in zehn Wochen mehr in den Medien, als in den letzten zehn Jahren zusammen. Klinsi-Superstar. Vereinsmaskottchen "Hertinho" blies Trübsal, denn der strahlende neue Held lief ihm den Rang schneller ab, als einst Jesse Owens im Berliner Stadionrund bei Olympia die 100 Meter lief. Ein "Big City Club" wollte man werden, raus aus dem miefigen Tabellenkeller der Liga, bald wollte man mit Kloppo um die Krone Europa mitspielen. Jürgen kam, sah und feuerte. Der Trainer musste gehen, der große Zauberer übernahm selbst das Kommando an der Seitenlinie, das Aufsichtsratsmandat ruhte. Als erste Amtshandlung wurde der allseits geschätzte Torwarttrainer Zsolt Petry, nicht verwandt oder verschwägert mit der Schlagersingenden Freundschaftsbändchen-Ikone Wolfgang "Wolle" Petry, in die Verbannung befördert. Kein geringerer als Bundestorwarttrainer Andy Köpke, ein Mitstreiter Klinsis aus alten Sommermärchentagen, übernahm temporär. Coach Klinsmann trainierte, wirbelte und erzählte. Von einer leuchtenden Zukunft. Die alte Dame Hertha schwebte auf einer Wolke. Und Helene Fischers Hit dudelte weiter:Der Trainer, der wie der Bachelor daherkam, Worte wie Rosen verteilte, kaufte im Winter ein. Keine Blumen, sondern Spieler. Für zig Millionen. Egal. Geld war da, "Think Big" war die neue Bescheidenheit. Mal gewann er, mal gab es ein Unentschieden, mal wurde vergeigt. Normal. Der Weg nach oben würde kein leichter sein, aber das war dem Jürgen sicher klar, vor 14 Jahren, als Klinsi noch die Nationalkicker dirigierte, war die Hymne von Xavier Naidoo schließlich der Soundtrack zum Sommermärchen.Klinsmann hatte damals beim ehrwürdigen DFB alles auf links gedreht. Er war Aufbrecher von verkrusteten Strukturen, ein Erneuerer, ein Visionär. Nun gut, später fanden Uli, Kalle & Co. beim FC Bayern seine Buddhas auf dem Trainingsgelände nicht so witzig und schickten den Figurenaufsteller zurück ins sonnige Kalifornien. Ob er beim Abflug aus der bajuwarischen Landeshauptstadt "I'll be back" gerufen hat, ist nicht überliefert. Am Dienstag hatte er aber auch in Berlin fertig. Einen Tag, nachdem der kommunikationsfreudige Klinsi auf Facebook Live noch motivierende Botschaften in leuchtenden Farben vor einer weißen Schrankwand gemalt hatte, schmiss er hin. Unabgestimmt. PR nicht aus dem Lehrbuch, sondern from hell. Ein Post auf Facebook und Ende Gelände. Bei der alten Dame waberte noch die leise Hoffnung, der Account ihres Rosenkavaliers wäre gehackt worden, aber er war es nicht. Alles echt. Es gab kein Zurück mehr.Zerknirscht mussten die Adjudanten seiner Majestät einräumen, dass sie von der Flucht des Königs überrascht worden waren. Der ließ über die Bild ausrichten: "Besser, dass ich wieder in den Flieger steige." Aus dem fernen USA meldete sich der verlorene Sohn nochmals persönlich zu Wort, wieder über seinen Lieblings-Kanal Facebook Live. Der Verein wäre gut aufgestellt, die Schienen Richtung Champions League gelegt, man sieht sich bestimmt bald wieder in der Hauptstadt. Die Herren Gegenbauer, Windhorst und Preetz kehren derweil den Scherbenhaufen zusammen, den ihnen der emotionale Vulkan mit Namen Jürgen hinterlassen hat. Die alte Dame, die von einem neuen Leben an der Seite ihres Traumprinzen geträumt hatte, muss sich nun erst einmal sammeln.Die Branche der Kommunikatoren schüttelt derweil mitleidig die Köpfe, die ZDF-Heute-Show und Kicker-Comedian Matze Knop haben jetzt schon Material bis zum Jahresende. HaHoHe, Hertha BSC. Jürgen, der Heiratsschwindler ist weg. Ein alter Bekannter dafür wieder da. Der geschasste Torwarttrainer Zsolt Petry. Und er sagte bei seinem Comeback einen Satz, der sehr viel Weisheit in sich trägt und nicht nur für das schnelllebige Fußballgeschäft gilt: "Solange du Vorgesetzte hast, muss man damit rechnen, dass du von deinem Job entfernt wirst."Alexa: Spiel Wahnsinn von Wolfgang Petry: