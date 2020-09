Attention: Mit Chatbots potenzielle Kunden erreichen

Interest: Chatbots als Storyteller

Desire: Mit Chatbots zum richtigen Produkt

Action: Chatbots erleichtern Sales

After Sales: Der Chatbot wird Kundenbetreuer

Chatbots sind ein Hype der letzten Jahre. Viele Unternehmen setzen auf den Trend um über gängige Messenger wie WhatsApp oder Facebook Messenger automatisiert mit ihren Endkunden zu kommunizieren. Auch auf der Website oder im Online Shop werden Chatbots oft eingesetzt. Use Cases reichen von Storytelling, über Kundenakquise, zum automatisierten Service im Kundensupport. Um einen Chatbot so einzusetzen, dass am Schluss Endkunde und Unternehmen glücklich sind, braucht es etwas Vorbereitung.Denn Chatbots sind nicht die eierlegende Wollmilchsau. Sie können jedoch, falls richtig eingesetzt, an vielen Schritten in der Customer Journey helfen, um den (potenziellen) Kunden zu unterstützen und somit dem Unternehmen einen kompetitiven Vorteil verschaffen. Egal in welchem Step im Conversion Funnel, wichtig ist jedes Mal: Man muss zuerst die Zielgruppe definieren und das Problem, welches sie in der Interaktion mit der Marke lösen will. Dadurch wird das Ziel des Chatbots und die dafür nötigen Fähigkeiten definiert.Chatbot ist nicht gleich Chatbot. Große Unterschiede sind neben Kanal (Messenger vs Website-Chat) und Typ (Klick-Chatbot vs KI-Chatbot) vor allem die Zielrichtung des Chatbots. Schauen wir uns dazu mal eine abgeänderte Form des AIDA Conversion Funnels an: Der AIDA-Funnel steht für vier Schritte, die ein Konsument durchläuft, bevor er zum Kunden eines Unternehmens wird:Die Aufmerksamkeit des Konsumenten wird geweckt.Der Kunde interessiert sich für das Produkt / die Dienstleistung des Unternehmens.Der Wunsch nach dem Kauf des Produkts wird beim Konsumenten erhöht.Der Konsument kauf das Produkt und wird zum Kunden.Da im AIDA Funnel der Prozess des Kunden nach dem Kauf nicht abgebildet wird, nehmen wir diesen 5. Conversion Schritt noch dazu:aus AIDA wird AIDAA.Wir werden jeden dieser Schritte unter folgendem Gesichtspunkt genauer beleuchten: Wie können Chatbots zu einer höheren Conversion führen und den Konsumenten in der jeweiligen Phase der Customer Journey unterstützen? Im folgenden stellen wir fünf Beispiele, wie Chatbots effektiv entlang der Customer Journey eingesetzt werden können.In der ersten Phase des AIDAA Funnels ist das große Ziel des Unternehmens die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu wecken. Die Challenge? Die Werbeanzeige muss den Konsumenten in seinen Bann ziehen und sich von anderen Anzeigen abheben. Durch interaktive Elemente eines Chatbots kann das spielerisch gelingen. Digitale Werbeanzeigen auf sozialen Netzwerken werden durch integrierte Chatbots noch ansprechender. Diese innovative Werbestrategie macht Konsumenten neugierig und steigert ihr Engagement mit der Anzeige.Ein gutes Beispiel für das Einsetzen von Chatbots in digitalen Werbeanzeigen ist die Werbeanzeige mit integriertem Chatbot von AdLingo. Mithilfe des Google Display Networks erreichen die integrierten Chatbots über 3 Millionen Websites. Somit werden potenzielle Kunden genau dort erreicht, wo sie nach Informationen suchen und erhalten von den Bots personalisierte Antworten - alles in der Werbeanzeige selbst.Nachdem das Unternehmen die Aufmerksamkeit des Konsumenten geweckt hat, gilt es das Interesse des Konsumenten an Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens zu wecken. Wie passen hier Chatbots ins Spiel? Genau, durch spielerisches Storytelling. Mit Hilfe von Klick-Chatbots, die in gängigen Messenger oder auf der Website ausgespielt werden, kann das Unternehmen in einem interaktiven Dialog seine Story erzählen. Ziel des Chatbot ist es den Nutzer näher an das Unternehmen und die Produkte zu führen. In welchem Format erzählt man am besten eine Geschichte? In einem Dialog!Ein tolles Beispiel wie Storytelling Chatbots interaktiv umgesetzt werden können, zeigt der Messenger Chatbot der Sparkasse. Beim "Bote der Sparkasse" wird vor allem auf Humor gesetzt. Um den neuen Service der Sparkasse (Kwitt) zu bewerben, wurde ein Messenger Chatbot eingesetzt. Der Bot arbeitet zudem sehr viel mit GIFs und Videos, um das Ganze wie eine tatsächliche Unterhaltung wirken zu lassen.Kommen wir zum nächsten Schritt in der Customer Journey. Der Konsument kennt die Marke bereits, das Interesse ist geweckt. Nächste Challenge? Das richtige Produkt finden. Wie? Mit Chatbots, die beim Kauf beraten. Stichwort: Guided Selling. Guided Selling (Verkaufsführung) unterstützt Unternehmen dabei, den Konsumenten zu beraten, durch den Auswahlprozess zu führen und zur Kaufentscheidung zu bringen. Denn der Konsument vertraut zu diesem Zeitpunkt dem Unternehmen bereits, wird jedoch zum Beispiel von der Produktvielfalt des Unternehmens erschlagen.Die Schritte zum richtigen Produkt sind einfach erklärt:Der Chatbot fragt mit gezielten Fragen nach den Bedürfnissen des Nutzers. (Beispiel aus der Outdoor Branche: "Wie lange soll die deine Wanderung sein?")Während des Beratungsprozesses unterstützt der Chatbot den Nutzer informativ mit Content. (Video, Bild und Text)Die Bedürfnisse des Konsumenten wurden verstanden. Der Chatbot matched das Nutzerprofil mit der Produktdatenbank und schlägt die passenden Produkte für den Konsumenten vor.Wie sieht Guided Selling per Chatbot in der Praxis aus? Die L'Oréal-Marke Kiehl's hat es vorgemacht und in der Corona Lockdown Phase einen digitalen Produktberater in Chatbot Form auf dem E-Shop gelauncht. Mit 6 kurzen Fragen werden die Bedürfnisse des Kunden abgefragt und im Anschluss eine passende Pflege Routine vorgeschlagen.Nun hat der Konsument das richtige Produkt gefunden, aber wie kann man sicherstellen, dass er das Produkt auch kauft? Hier ist ein "call-to-action" im Chatbot besonders wichtig. Nach der Produktberatung können Chatbots direkt Bestellungen abschließen, ohne dass Kunden auf die Website zurückgeführt werden müssen. Dafür muss der Bot nur mit einem Online-Zahlungsservice, wie Paypal, verbunden werden.Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie Chatbots Konsumenten zum Handeln auffordern können. Vor allem bei Restaurants oder Cafés wird diese Taktik oft eingesetzt. Der Chatbot von der Schnellrestaurantkette Domino's Pizza zeigt, wie Bestellungsprozesse dadurch besonders interaktiv und mühelos gemacht werden. Von Produktauswahl und Bestellung bis hin zur Bezahlung, dieser Bot kann alles, egal ob auf Facebook Messenger, der Domino’s Homepage oder sogar Amazon Alexa. Diese kommunikative Bestellung und Bezahlung erleichtert die Kaufentscheidung des Kunden und verbessert ihr gesamtes Kauferlebnis.Der Konsument hat das passende Produkt gefunden und gekauft. Jackpot. Sie haben einen neuen Kunden gewonnen. Damit ist die Customer Journey jedoch noch lange nicht zu Ende. Je nach Unternehmen, sind Werte wie CLV (Customer Lifetime Value) sehr wichtig. Kundenbindung ist also angesagt, damit der Kunde auch beim nächsten mal wieder bei dem Unternehmen kauft. Um diese Bindung zu steigern, können Chatbots im After Sales zielgerichtet eingesetzt werden.Die Beispiele wie Chatbots im Kundenservice eingesetzt werden können sind zahlreich. Im einfachsten Fall wird der Chatbot auf der Website installiert und ist somit jederzeit für den Kunden zugänglich. Das klassische FAQ (Frequently asked questions) kann der Chatbot ohne viel Anlernen und Künstliche Intelligenz abbilden. Somit können klassische Fragen wie "Wie lange dauert der Versand?" in vielen Fällen gelöst werden. Komplizierter wird es wenn auf aktuelle Prozesse verwiesen werden muss (Zum Beispiel: "Wo bleibt mein Paket?") - hier müssen gängige CRM & ERP Systeme an den Chatbot angeschlossen werden.Wie funktioniert ein Chatbot mit künstlicher Intelligenz? Aura macht es vor: Der KI Chatbot des Telekommunikationsunternehmen O2 kann freie Texteingabe des Nutzers annehmen und Fragen wie "Wie richte ich meinen Router ein?", "Wie lange läuft mein aktueller Vertrag noch?" ohne Probleme verstehen. Das Ergebnis: Fragen der Kunden werden schneller beantwortet, die Kundenzufriedenheit steigt und der Kunde wird mit höherer Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Kaufentscheidung auf das Unternehmen zurückgreifen.Weitere Einsatzmöglichkeiten im After Sales sind das Einsammeln von Feedback. Das Szenario sieht hier wie folgt aus: Der Kunde kommt nach einem erfolgreichen Kauf nach einer gewissen Zeit wieder auf die Webseite des Unternehmens. Jetzt kommt der Chatbot ins Spiel: Der Bot fragt den Kunden automatisiert nach der Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt. Falls der Kunde zufrieden ist, kann der Chatbot nach einem Review über das Produkt fragen. Für den Fall der Unzufriedenheit kann das Feedback direkt abgefragt werden und passend reagiert werden.