Innovative Features zeigen den Weg auf

40 Prozent der Generation Z nutzen insbesondere TikTok verstärkt als Suchmaschine und lassen die Social-Media-Plattform damit zum wachsenden Konkurrenten von Platzhirsch Google erwachsen. So geht es aus einer im August publizierten Erhebungen von nogood, Growth Marketing Agency aus New York, hervor. Ein logischer Schritt innerhalb der TikTok-Evolution: Als Plattform, die auf authentischen und primär User Generated Content einzahlt, suchen User:innen [MG2] hier nach Informationen, die anstelle von Advertisements auf tatsächlichen Erfahrungswerten der Content Creator:innen beruhen.TikTok tunt sein Caption Limit und baut weiterhin die Suchfunktion der App aus. Die neuartigen Features begünstigen die Entwicklung der Social-Media-Plattform hin zu interessanten Inhalten und befeuern gleichzeitig die Nutzung von TikTok als Search-Engine. Entertainment in Reinkultur?